Ein Tor ist noch nicht genug Erzgebirge Aue hat einen großen Schritt zum Klassenverbleib gemacht, muss aber weiter zittern – weil andere patzen.

Der Dank von Aues Torschützen Mario Kvesic geht nach oben. © picture point

Beim Abpfiff im strömenden Regen machte Aues Trainer Domenico Tedesco euphorische Luftsprünge, obwohl der Klassenverbleib in der 2. Bundesliga nicht perfekt ist. Aber dank des 1:0 im letzten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern gehen die Erzgebirger mit viel Selbstvertrauen ins Saisonfinale. Vor 10 000 Zuschauern sorgte Mario Kvesic in der 59. Minute für den knappen Sieg, der Aue in der Tabelle an Kaiserslautern vorbeiziehen lässt. „Das war ganz, ganz wichtig. Jetzt fahren wir mit breiter Brust nach Düsseldorf und müssen da alles geben, alles ist möglich“, sagte Kvesic.

Mit 39 Zählern hat Aue ein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz. In Düsseldorf reicht damit schon ein Unentschieden, um weiter zweitklassig zu bleiben. „Wir haben eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag“, betonte Aues Kapitän Martin Männel.

Die Lauterer, die mit einem Erfolg den vorzeitigen Klassenverbleib perfekt gemacht hätten, können wie Aue zumindest nicht mehr direkt absteigen. Aber die Abstiegsrelegation droht beiden Teams aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Nach dem Abpfiff musste die Polizei aufgebrachte FCK-Fans davon abhalten, das Spielfeld zu stürmen.

Erst ein grober Abwehrfehler brachte Aue in Führung. Robin Koch duckte sich unter einem langen Ball weg, übersah dabei den heraneilenden Köpke. Aues Top-Stürmer erlief sich den Ball an der Grundlinie, spielte auf Kvesic, der zentral im Strafraum den Ball sicher versenkte. (dpa)

