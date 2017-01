Ein toller Spielplatz wäre schön Die Zahl der Neugeborenen ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Die Stadt zahlt für sie Begrüßungsgeld.

Yvonne Vetter hat im vergangenen Jahr ihren Sohn Leo Felix zur Welt gebracht. Die Mutter hatte keine Probleme, einen Kinderkrippenplatz für ihren Sohn zu finden. Auch über das Begrüßungsgeld hat sie sich gefreut. © André Braun

Leo Felix Vetter ist eines von 49 Kindern, die seit vergangenem Jahr in Hartha leben. Er wurde am 21. Februar 2016 geboren und wird bald das Harthaer Kinderhaus besuchen. „Die Bedingungen für die Betreuung der Kinder sind optimal. Den Platz für Leo habe ich ohne Probleme bekommen“, sagte Yvonne Vetter.

Für die Kinder stellt die Stadt ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es in Hartha eine Grund- und Oberschule sowie ein Gymnasium. Freizeitmöglichkeiten werden in verschiedenen Vereinen angeboten. Nur eine Kritik will sie gern loswerden. „In Hartha gibt es keinen ordentlichen Spielplatz, der auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen der Kinder ausgerichtet ist“, so Yvonne Vetter. Gefreut hat sich die Harthaerin über das Begrüßungsgeld. „Es ist eine nette Geste“, so Yvonne Vetter.

Geburten im Überblick zurück 1 von 4 weiter 2013: gesamt 53 Kinder davon 31Jungs und 22 Mädchen 2014: gesamt 48 Kinder davon 27Jungs und 21 Mädchen 2015: gesamt: 54 Kinder davon 23Jungs und 31 Mädchen 2016: gesamt 49 Kinder davon 25Jungs und 24 Mädchen

Seit 2011 zahlt Hartha 50 Euro Begrüßungsgeld für die Neugeborenen. Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern für den Nachwuchs ein Konto anlegen. Darauf zahlt die Stadt das Geld ein, und weitere 50 Euro spendiert die jeweilige Bank. Das Geld ist bis zum 16. Lebensjahr fest angelegt und soll ein Grundstock für die spätere Ausbildung sein.

„Die meisten Harthaer nehmen das Begrüßungsgeld gern an“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Auch in diesem Jahr soll es im Frühjahr einen Empfang für die Kinder, die im vergangenen Jahr zur Welt gekommen sind, und ihre Eltern geben. Es erfolgt noch eine persönliche Einladung.

