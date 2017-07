Ein tödlicher Fehler Wegen einer Unaufmerksamkeit kommt es zu einem schweren Unfall. Eine Frau aus Nossen kostet das 1 350 Euro – einen 28-jährigen Mann das Leben.

Kreuze am Straßenrand erinnern an den schlimmen Unfall. © Jürgen Müller

Es ist ein warmer Julitag vorfast genau zwei Jahren, die Sonne strahlt. Ideales Wetter zum Motorradfahren und zum Baden. Zwei junge Männer wollen beides miteinander verbinden. Mit ihren Motorrädern sind sie auf dem Weg von Meißen an den Senftenberger See. Doch sie werden nie ankommen. Auf der Staatsstraße 177 zwischen Großdobritz und Radeburg passiert ein schrecklicher Unfall.

Als einer der beiden einen VW Touran überholen will, schert der plötzlich aus. Das Motorrad des 28-Jährigen prallt seitlich gegen das Auto, überschlagt sich dreimal. Der Fahrer wird mit voller Wucht gegen einen Straßenbaum geschleudert. Er erleidet schwerste innere Verletzungen, einen Schädelbruch, einen Brustwirbelbruch. Ein Helfer fühlt den Puls, der ist weg. Der Motorradfahrer ist schon tot.

Wegen fahrlässiger Tötung saß die Fahrerin des VW Touran, eine 33-jährige Frau aus Nossen, am Mittwoch vor dem Meißner Amtsgericht. Mit tränenerstickter Stimme erzählt sie, dass sie ein langsam fahrendes Auto vor ihr überholen wollte. Sie schaut in den Rückspiegel, es ist frei. Doch dann kommt Gegenverkehr. Den lässt sie vorbei, setzt erneut zum Überholen an. Offenbar blickt sie nicht noch einmal in den Rückspiegel. Ein tödlicher Fehler. Plötzlich rumpelt es. „Ich dachte erst, ich hätte ein Schlagloch übersehen“, sagt die Frau. Dann sieht sie etwas durch die Luft fliegen. Es ist der Motorradfahrer.

Ein technischer Defekt wird weder am VW noch am Motorrad festgestellt. Das Krad war nagelneu, der Fahrer hatte es sich bei einem Motorradhaus ausgeliehen. Sie seien nicht gerast, sondern mit etwa 60 Kilometern pro Stunde hinter dem VW hinhergefahren, sagt der Kumpel des Getöteten. Der habe noch geblinkt, bevor er zum Überholen ansetzte, sagt er. Doch ein Sachverständiger kann das nicht bestätigen. Er hat die Glühwendel des Blinkers untersucht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Blinker zum Zeitpunkt der Kollision nicht in Betrieb, so sein Fazit. Der Pkw hingegen habe geblinkt.

Das Gericht muss nun klären, ob und welche Schuld die Frau an dem Unfall trägt. Auch da hilft der Gutachter. In jedem Fall hätte sie den Motorradfahrer sehen müssen, entweder durch den Innen oder durch den Außenspiegel. Selbst wenn die Motorräder mit 200 Sachen angekommen wären, hätte sie 3,6 Sekunden Zeit gehabt, um zu reagieren. Dennoch meint Verteidigerin Andrea Müller, es sei ein tragischer Unfall gewesen, der nicht vermeidbar gewesen sei. Ihre Mandantin hätte alles getan, was getan werden konnte. Ihr sei kein Vorwurf zu machen, sagt sie und fordert Freispruch.

Richter Michael Falk sieht das anders. Auch wenn viel Schuld bei dem Motorradfahrer liege, habe die Frau beim Spurwechsel eine Rückschaupflicht gehabt, so der Richter. Eine Restschuld bleibe, eine kleine Unachtsamkeit habe ein verheerendes Ergebnis gehabt, sagt er und verurteilt die Nossenerin wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 1 350 Euro. Für die Frau, die inzwischen geheiratet hat und ein zweites Kind bekam, geht das Leben weiter. Für den Motorradfahrer nicht.

