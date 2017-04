Ein Titel zum Geburtstag Die Waldheimer Handballer sind vorzeitig Bezirksmeister. Dennoch haben sie in dieser Saison noch etwas vor.

Waldheimer Jubel: Nach dem Sieg bei der HSG Neudorf/Döbeln II können sich die VfL-Handballer als neuer Bezirksmeister feiern lassen. Für Trainer Michael Henoch (mittlere Reihe rechts) ein „passendes“ Geschenk zum Geburtstag. © Dirk Westphal

Es gibt Tage, da passt einfach alles. Der Sonntag ist solch ein Tag gewesen. Zumindest für Michael Henoch. Nicht nur, dass er seinen 59. Geburtstag feierte. Nein, der Trainer der Bezirksligahandballer des VfL Waldheim 54 wurde von seiner Truppe auf besondere Weise beschenkt. Mit einem 30:25-Sieg im Lokalderby bei der HSG Neudorf/Döbeln II. Das allein ist schon Grund genug zum Jubeln.

Doch mit diesem Erfolg sicherten die Waldheimer zwei Spieltage vor Schluss den Bezirksmeistertitel. „Ein richtig schönes Geschenk“, freute sich Henoch. Verfolger HV Glesien, der durch das Nichtantreten der HSG Riesa/Oschatz II kampflos zu zwei Punkten kam, hat sechs Punkte Rückstand. Noch vor zwei Wochen lagen die Glesiener nur vier Minuspunkte hinter dem VfL, doch mit der Niederlage im Nachholspiel bei LVB Leipzig III waren die Chancen des HV auf die Meisterschaft schon drastisch gesunken.

Dass seine Truppe nun den ersten Bezirksmeistertitel einer zweiten Mannschaft nach Waldheim holte, ist für Michael Henoch Lohn für die gute Arbeit, welche die Truppe übers Jahr leistete. „Wir sind ein verschworener Haufen, jeder steht für den anderen ein“, sagt Henoch. Das habe sich auch nach drei Spieltagen erwiesen, als die Waldheimer schon zwei Niederlagen auf dem Konto hatten. Doch danach kam keine Schlappe mehr dazu.

Zu Hause gab der VfL nicht einen Punkt ab, konnte alle Begegnungen gewinnen. Eine Bilanz, die auch nach dem letzten Heimspiel am Sonnabend eben gegen den HV Glesien Bestand haben soll. Doch dieses Ziel ist nicht das einzige, welches Michael Henoch mit seiner Truppe verfolgt. Am 6. Mai steht in Zwenkau das Pokalfinale an. Gegner ist die HSG Neudorf/Döbeln II, die einen dritten Sieg der Waldheimer im direkten Vergleich in dieser Saison sicher mit aller Macht verhindern will.

Die beiden Mannschaften wollten dieses Lokalderby unbedingt gewinnen. Eine gewisse Nervosität war bei den Akteuren zu spüren. So war es nicht verwunderlich, dass es nach zehn Minuten erst 3:3 stand. Doch dann kamen die Hausherren besser ins Spiel und konnten sich zwischenzeitlich auf fünf Tore davon stehlen. Doch die Henoch-Schützlinge ließen die Köpfe nicht hängen und konnten bis zum Pausenpfiff auf 16:14 verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel waren die Waldheimer nun wacher und konnten den Rückstand schnell zu ihrer eigenen Führung ausbauen. Der Faden im Spiel der HSG war nun ganz gerissen, viele technische Fehler schlichen sich ins Spiel der Döbelner ein und diese bestrafte der VfL konsequent. Auf ganze acht Tore setzten sich die Waldheimer in dieser Phase ab. Doch auch die Neudorf/Döbelner steckten den Kopf nicht in den Sand und konnten den Rückstand bis zum Schlusspfiff noch auf fünf Tore verkürzen. „Wir gratulieren den Waldheimern zur gewonnenen Meisterschaft. Aufgrund ihrer Kontinuität die ganze Saison über haben sie diesen Erfolg verdient“, hieß es nach Spielschluss aus den Reihen der HSG.

Die Neudorf/Döbelner haben trotz der Niederlage noch alle Chancen auf den dritten Platz, den sie derzeit auch einnehmen. Es kommt darauf an im Saisonendspurt die HSG Riesa/Oschatz II, hinter sich zu halten. Beide Mannschaften haben derzeit 25:15 Punkte, doch im direkten Vergleich sind die Neudorf/Döbelner um drei Tore besser. Der zweite Platz ist theoretisch noch machbar, doch müsste dann alles optimal laufen, um die Glesiener noch verdrängen zu können. Der HV hat zwei Punkte Vorsprung und zudem im direkten Vergleich die bessere Bilanz. Demzufolge müsste die HSG in den letzten beiden Spielen drei Punkte mehr sammeln, als der HV Glesien.

Der SV Leisnig 90 kam am Wochenende kampflos zu zwei Punkten. Gegner SG LVB Leipzig III konnte nicht antreten. (DA/shä)

HSG Neudorf/Döbeln II - VfL Waldheim II 25:30 (16:14)

