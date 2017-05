Ein tiefer Riss Thomas Tuchel führt Borussia Dortmund zum Pokalsieg – trotzdem spricht viel für die Trennung vom Trainer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Herz und eine Seele? Trainer Thomas Tuchel (r.) mit dem Torschützen Pierre-Emerick Aubameyang. © dpa Ein Herz und eine Seele? Trainer Thomas Tuchel (r.) mit dem Torschützen Pierre-Emerick Aubameyang.

Borussia Dortmund feiert im goldenen Konfettiregen den Pokalsieg, Marco Reus stemmt den Pott. Doch nicht nur dessen erneute Verletzung trübt die Freude.

Im blauen Glitzeranzug und mit dem goldenen „Pott“ in der Hand tänzelte Pierre-Emerick Aubameyang um halb zwei nachts durch das Berliner Hyatt-Hotel. „Das ist ein großartiges Gefühl“, sagte der Paradiesvogel, der Borussia Dortmund ein paar Stunden zuvor zum DFB-Pokalsieger gemacht hatte. Nach dem Bankett zog das Team weiter in den Luxus-Nachtklub Adagio. Für den Siegtorschützen dürfte es nach einem eher erarbeiteten als erspielten 2:1 gegen Eintracht Frankfurt die Abschiedsparty beim BVB gewesen sein.

Thomas Tuchel gönnte sich einen Gin-tonic. „Ich bin komplett leer“, sagte der Trainer am Ende einer dramatischen Saison mit dem alles überschattenden Bombenanschlag auf die Mannschaft im April. „Wenn ich versuche, die Rampensau zu geben, fühlt sich das immer sehr ungelenk an.“ Andererseits fühle er sich „unglaublich leicht. Es geht mir immer am besten, wenn alle glücklich sind.“

Frostiges Betriebsklima

Doch in die Freude über den ersten Finalsieg im vierten Anlauf seit 2012 mischt sich der vereinsinterne Ärger über ein gestörtes Verhältnis zwischen dem Chefcoach und der BVB-Führungsriege. Als Tuchel den Pokal küsste, standen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhard Rauball Schulter an Schulter – mürrisch blickend, Mundwinkel unten, die Arme vor der Brust verschränkt. Wenn es wirklich noch eines Beweises für den tiefen Riss bedurft hatte, der die Borussia spaltet: Das war er. Seit der Trainer die Bosse öffentlich für ihr Krisenmanagement nach dem Bombenanschlag kritisiert hatte, ist das Betriebsklima frostig.

Zwar redete Tuchel von „Bindung“ und „Vertrauen“, von „einer echten Chance“, seinen Vertrag bis 2018 zu erfüllen. „Das will ich auf jeden Fall“, sagte er. Der Trainer widersprach Berichten, wonach er in der Kabine die Vertrauensfrage gestellt habe. „Das ist einfach nicht wahr, das ist ein weiterer Teil einer Kampagne.“ Die Süddeutsche Zeitung hatte – allerdings anonym – Profis zitiert, die den Führungsstil des Trainers kritisierten und seine Fachkompetenz in Zweifel zogen. „Ich glaube, dass besondere Leistungen erbracht werden, wenn der Trainer eine Verbindung zu seinen Spielern hat, wenn Vertrauen herrscht und umgekehrt“, widersprach Tuchel.

Doch ausgerechnet im Betonbauch des Berliner Olympiastadions wurde der Trainer scharf von Kapitän Marcel Schmelzer attackiert. Viele Spieler waren entsetzt, dass der Coach den intern äußerst beliebten Nuri Sahin aus dem Kader für das Endspiel geworfen hatte. Mit seiner Entscheidung hat es sich der Trainer wohl endgültig auch mit seiner Mannschaft verscherzt. Sahin saß „tieftraurig“, wie er zugab, im ARD-Sportschau-Club und hatte Mühe, seine Wut zu unterdrücken: „Ich möchte nicht mehr darüber reden, weil das…, sonst… – ich möchte nicht mehr darüber reden.“

Dafür sprach der Kapitän. „Mich hat es sehr geschockt. Ich verstehe es einfach nicht“, sagte Schmelzer. „Wenn Julian Weigl ausfällt, ist Nuri Sahin der einzige Spieler, der es auf dieser Position mindestens genauso gut kann. Wir stehen komplett hinter Nuri. Ein toller Mensch.“ Fast wortgleich äußerte sich Marco Reus, der wie Schmelzer schon zur Pause verletzt ausgewechselt werden musste.

Seine erste Diagnose: „Vielleicht ein bisschen Kreuzband.“ Aber so genau wollte es der Nationalspieler nicht wissen, nicht an diesem Abend, der auch für ihn ein besonderer war. Was hat er in seiner neunjährigen Profi-Karriere gelitten? Er verpasste Turniere wegen schwerer Verletzungen, wäre ohne sein Pech wahrscheinlich Weltmeister. Zu vier Endspielen war er angetreten, alle vier hatte er verloren – meist dramatisch und dreimal gegen den FC Bayern: in vorletzter Minute (Champions League 2013), in der Verlängerung (Pokal 2014) und im Elfmeterschießen (Pokal 2016).

„Ich muss nicht viele Titel gewinnen, um glücklich zu sein“, meinte Reus. Doch einer, „endlich, endlich“ darf es schon sein. Deshalb wagte der 27-Jährige nach dem innigen Kuss für den Pokal trotz der Schmerzen im Knie das Tänzchen zum Bob-Marley-Song „Three Little Birds“. „Einfach Party ist angesagt. Unbeschreiblich. Wir haben vielleicht unser schlechtestes Spiel gemacht, aber das ist egal.“

Das frühe Dortmunder 1:0 durch Ousmane Dembélé hatte Ante Rebic gekontert, erst nach der Pause verdiente sich die Borussia den Elfmeter. Aubameyang lupfte den Ball lässig in die Tormitte und freute sich selbst über seinen Geniestreich. „Bruder, ich bin cool. War unglaublich, oder?“, sagte der Gabuner auf Deutsch, und auf Englisch erklärte er: „Ich bin sehr stolz auf meinen ersten großen Titel, heute genießen wir das.“ Wenn der Torjäger weg will, und alles deutet darauf hin, wird er wohl trotz seines Vertrages bis 2020 nicht zu halten sein. Die Laufzeit garantiert dem BVB eine Ablöse von 60 Millionen Euro.

„Ich bitte um Verständnis“, wiegelte Watzke die Zukunftsfragen ab – zu Aubameyang wie zu Tuchel. „Wir haben uns nicht gestritten, es wird sich nichts ändern in den nächsten Tagen“, behauptete der BVB-Boss. Schmelzer, der zuvor offensiv für Sahin Partei so ergriffen hatte, meinte zu dem brisanten Thema: „Das machen die Verantwortlichen unter sich aus, sie sind erwachsen.“ Die Trennung ist wohl unvermeidlich – die Dortmunder Seifenoper geht in ihre letzte Folge. (sid, mit SZ)

Durch den Pokalsieg des BVB spielt Hertha BSC nächste Saison in der Europa League, der SC Freiburg kann sich über die Qualifikation die Teilnahme sichern.

zur Startseite