Ein Thema – drei Blickwinkel Um Venenerkrankungen geht es in dieser Woche beim SZ-Gesundheitsforum in Bautzen. Drei Spezialisten sind zu Gast.

Beim SZ-Gesundheitsforum zum Thema Thrombose sprechen am Donnerstag Dr. Uwe Kersten Wahl, Dr. Alexander Engwicht und Dr. Wolfram Oettler (v.l.). © Carmen Schumann

Dicke Beine nach einem Langstreckenflug oder einer längeren Busfahrt können ein Alarmsignal für eine Beinvenenthrombose sein. Beim nächsten SZ-Gesundheitsforum am Donnerstag werden drei Fachärzte, die im Gefäßzentrum des Bautzener Krankenhauses interdisziplinär zusammenarbeiten, das Problem aus drei verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. „Ich werde darstellen, wie man die Thrombose diagnostiziert und welche Patienten das größte Risiko haben, eine solche Erkrankung zu erleiden“, sagt Dr. Wolfram Oettler, der in Görlitz eine Praxis für Gefäßmedizin betreibt. In den meisten Fällen, so erklärt der Mediziner, führe eine Behandlung mit gerinnungshemmenden Medikamenten und der Einsatz von Kompressionsstrümpfen zu befriedigenden Ergebnissen. Für die schwierigeren Fälle seien dann seine Fachkollegen zuständig.

Dr. Uwe Kersten Wahl ist Chefarzt am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie an den Oberlausitz-Kliniken. Er wird schildern, wie durch minimalintensive Eingriffe verengte Venen in den Beinen oder auch im Beckenbereich wieder aufgeweitet werden können. Denn die Ursachen für Thrombosen können auch Venenverschlüsse in der Beckenregion sein. Um Spätfolgen zu minimieren oder ganz zu verhindern, wird bei dem Eingriff, der über ein Röntgengerät verfolgt wird, ein sogenannter Stent, also eine Spiraldrahtprothese in Röhrchenform aus Metall oder Kunstfasern eingesetzt, der das Gefäß offenhält.

Oft sind Ältere betroffen

Wird die Beinvenenthrombose nicht behandelt, tritt als Spätfolge oft das sogenannte „offene Bein“ auf, das dann ein Fall für den Chirurgen ist. Dr. Alexander Engwicht von der Chirurgischen Klinik des Bautzener Krankenhauses bleibt dann nur die Behandlung dieser Wunde. Ein solches Geschwür werde oft schamhaft versteckt. Betroffen seien zumeist ältere Menschen, weil die tiefen Beinvenenthrombosen früher oft nicht konsequent genug behandelt wurden. Aber in 15 bis 20 Prozent der Fälle könne das „offene Bein“ auch trotz Behandlung auftreten. Aber natürlich bekäme nicht jeder, der eine Thrombose hatte, auch ein offenes Bein. Wie Dr. Alexander Engwicht sagt, wird die Wunde durch eine entstauende Therapie oder durch eine Hauttransplantation behandelt.

SZ-Gesundheitsforum am 17. August, 19 Uhr im Konferenzbereich des Krankenhauses Bautzen, Stadtwall 3

zur Startseite