Ein teurer Unfall BMW-Fahrer rammt einen parkenden Skoda mit solcher Wucht, dass hoher Sachschaden entsteht.

Symbolfoto © dpa

Ostrau. Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit einem Pkw BMW auf der Sachsenstraße in Ostrau unterwegs. Im dortigen Gewerbegebiet kam es aus bislang unklarer Ursache zur Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Skoda.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf insgesamt rund 11.000 Euro.

zur Startseite