Ein Tesla, den sich jeder leisten kann? Mit dem günstigeren Model 3 will die Firma in den Massenmarkt vorstoßen. Es ist der Härtetest für den Elektro-Vorreiter.

Für Tesla hat mit der Serienproduktion seines ersten günstigeren Wagens Model 3 am Freitag die bisher größte Bewährungsprobe begonnen. Der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk ist es zwar geglückt, die Nische teurer Elektroautos für zahlungskräftige Käufer zu besetzen. Jetzt muss sich aber zeigen, ob es dem Vorreiter auch gelingt, Elektromobilität zu einem Preis von 35 000 Dollar in den Massenmarkt zu bringen – und dabei nachhaltig profitabel zu werden.

Was die Erfolgsaussichten angeht, gehen die Meinungen der Experten auseinander. Tesla hat seit der Gründung im Jahr 2003 zwar beachtliche Popularität erlangt. Ob das reicht, um es vom Nischen- zum Volumenhersteller zu bringen, muss sich aber erst zeigen. Die Herausforderungen sind größer als nur – wie vom ehrgeizigen Chef Musk vorgegeben – binnen zwei Jahren die Produktion von 84 000 auf eine halbe Million Fahrzeuge hochzuschrauben.

Die vergangenen Tage zeigten, dass der Autobauer aus dem kalifornischen Palo Alto nicht länger hoffen kann, dass der kleine Markt für Elektrofahrzeuge eine geschützte Spielwiese bleiben wird. Volvo – mit rund 530 000 gebauten Autos im vergangenen Jahr nahezu genau so groß wie Tesla bis 2018 werden will – gab als Erste der etablierten Automarken bekannt, ab 2019 keine neuen Modelle ohne Elektromotor mehr einzuführen. Die Ankündigung war ein Paukenschlag, der Tesla-Aktionäre reichlich nervös machte.

Denn natürlich werden unter Volvos künftigen Modellen auch Hybride mit Verbrennungsantrieben sein, aber die Ansage ist eindeutig: Der Antrieb der Zukunft ist elektrisch. Diese Erkenntnis scheint sich in der Autoindustrie langsam aber sicher durchzusetzen, auch andere Branchengrößen werden zunehmend aktiv. Sollten die Platzhirsche in den Angriffsmodus schalten, könnte es für Tesla rasch eng werden.

Etliche Hersteller erhöhen bereits ihr Engagement: So gab Daimler jüngst eine Investition von 735 Millionen Dollar in die Elektroauto-Infrastruktur Chinas bekannt, ein Großteil des Geldes wird in die Batterieproduktion gehen. Von BMW wird auf der IAA im September eine elektrische Version der 3er-Reihe erwartet, General Motors verkauft zum Preis des Model 3 seinen kompakten Chevrolet Bolt, wenn auch in kleinen Stückzahlen.

Dadurch wird sich Tesla in einem deutlich härter umkämpften Marktumfeld beweisen müssen. Noch vor ein paar Jahren war die junge Firma ein Exot, belächelt von gestandenen Automanagern. Doch auch wenn der Marktanteil von E-Autos bislang noch kaum ins Gewicht fällt, gesetzliche Obergrenzen für den Flottenverbrauch zwingen alle Hersteller über kurz oder lang zu alternativen Antrieben. Zuletzt stellte zudem Volkswagens Abgasbetrug den Diesel, das vermeintliche Effizienzwunder unter den Verbrennungsmotoren, infrage. Und die 374 000 Vorbestellungen für Teslas Model 3 binnen weniger Tage belegen das große Interesse der Kundschaft.

Branchenexperten sind derzeit gespalten. Diese Woche senkte Goldman Sachs den Daumen über der Tesla-Aktie und riet Anlegern, das Papier zu verkaufen. Der Absatz im ersten Halbjahr, bei dem gerade so eben die untere Grenze der selbst gesetzten Spanne von 47 000 bis 50 000 erreicht wurde, lasse vermuten, dass das Interesse an den bisherigen teuren Wagen Model S und Model X abflaue. Die Aktie verlor am Mittwoch gut sieben Prozent und weitere sechs Prozent am Donnerstag. Damit fiel der Börsenwert von Tesla wieder hinter den von GM zurück. Andere Finanzprofis sind hingegen zuversichtlich. Die Berenberg Bank etwa hob ihr Kursziel für die Tesla-Aktie jüngst an. (dpa)

