Ein Teller Buntes Die Kinder der Grundschule Medingen bekommen jede Woche 26 Kilogramm Obst – und das kostenlos.

Obst und Gemüse frisch zur Pause gibt es an der Sonnenblumenschule in Medingen.

Jeden Donnerstagmorgen schnippeln Christine Schramm und Monika Naumann für die Grundschüler in Medingen mehrere Kilo Obst und Gemüse. In der Frühstückspause wird das Ganze dann verteilt. Anschließend können die Vitamine im neuen „grünen Klassenzimmer“ „verbraucht“ werden.

Melone, Nektarinen, Bananen, Birnen, Tomaten und Gurke: Jeden Donnerstagmorgen schnippeln Christine Schramm und Monika Naumann wie die Weltmeister in der Medinger Sonnenblumenschule Obst und Gemüse. Anschließend richten sie es dekorativ und bunt gemischt auf großen Tellern an. In der Frühstückspause können die jungen Medinger der Klassenstufen eins bis vier die leckeren Vitamine dann vernaschen. Ein super Start in den Schultag!

Seit dem neuen Schuljahr können sich die Kinder und Lehrer der Sonnenblumenschule über das gesunde Frühstück am Donnerstagmorgen freuen. Juliane Irrgang, Sekretärin der Grundschule, gibt dafür jeden Mittwoch eine neue Bestellung auf - und kann dabei frei entscheiden, welches Obst und Gemüse sie gern für die Grundschüler hätte. Dabei achtet sie natürlich auf die Vorlieben der Kinder. „Kernlose Melone ist beispielsweise der Renner bei uns. Die waren heute schon wieder als Erstes von den Tellern verschwunden“, berichtet sie lachend.

Doch woher kommt das zusätzliche Obst und Gemüse, welches immerhin rund 26 Kilogramm jede Woche umfasst? Ganz einfach: Die Schule hat sich erfolgreich bei dem EU-Schulprogramm „Obst und Gemüse“ angemeldet. Dafür musste sich die Einrichtung lediglich beim sächsischen Umweltministerium bewerben und einen Lieferanten organisieren, der das zusätzliche Obst und Gemüse nach Medingen bringt. Ziel des Förderprogrammes der Europäischen Union ist es, durch ein regelmäßiges Angebot in Kinderkrippen und Kindergärten sowie in Grund- und Förderschulen den Verzehr und die Akzeptanz von Obst und Gemüse bei Kindern zu erhöhen - und das ganz kostenlos! Den Kindern soll eben eine gesunde Ernährung schmackhaft gemacht werden. Ideal ist es zudem, wenn die Schulen parallel zum Programm auch passende Ausflüge organisieren, wie zum Beispiel auf einen Bauernhof. Dabei sollen die Jüngsten gleichzeitig etwas über die Produkte und deren Herkunft lernen.

Die Kinder in Medingen freuen sich in jedem Fall über das zusätzliche Obst, das idealerweise von Christine Schramm und Monika Naumann jeden Donnerstagmorgen liebevoll und mundgerecht geschnitten wird. „Die beiden machen das ehrenamtlich. Es handelt sich um die Oma einer unserer Schülerinnen und ihre beste Freundin“, berichtet Juliane Irrgang schmunzelnd. Man sei sehr dankbar, dass die beiden Frauen diese ehrenamtliche Arbeit übernommen haben.

Doch nicht nur auf ihr gesundes Frühstück sind die Kinder und Lehrer der Sonnenblumenschule stolz. Schließlich haben sie seit November des vergangenen Jahres eine umfassend sanierte Sporthalle, in der bereits seit einigen Monaten, ohne die Gefahr sich zu verletzen, der Sportunterricht stattfinden kann. In den Frühjahrsmonaten haben Fachleute zudem das Außengelände der Grundschule erneuert und verschönert. So ist beispielsweise eine gemütliche Sitzecke unter einem großen Sonnensegel entstanden, die gern auch als „grünes Klassenzimmer“ bezeichnet wird. Sprich: Bei besonders warmem Wetter haben die Lehrer die Möglichkeit, den Unterricht von den stickigen Klassenzimmern raus ins Grüne zu verlegen.

Wer sich die zahlreichen Neuheiten in der Sonnenblumenschule selbst einmal anschauen möchte, der hat am morgigen Sonnabend die Gelegenheit dazu. Denn von 9 bis 13 Uhr lädt die Medinger Grundschule zu einem Tag der offenen Tür ein. 10 Uhr soll zudem ein Festakt stattfinden, bei dem sowohl die Turnhalle als auch der neue Schulhof noch einmal offiziell eingeweiht werden. An dieser Stelle wolle die Schule vor allem auch den Fachleuten danken, die mit ihrer Arbeit zu solch einem schönen Ergebnis beigetragen haben. „Zum Festakt erwarten wir auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich“, berichtet Juliane Irrgang. Sie betont zudem, dass aber auch jeder Ottendorfer, der kommen möchte, gern gesehen ist.

