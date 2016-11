Ein Teil der Radebeuler Einbrüche aufgeklärt Nach der Serie im Sommer hat die Kripo vom Revier Meißen erste Erfolge auch in der Umgebung zu verzeichnen.

Deutliche Einbruchsspuren am Friseursalon „Die Haarweiber" in der Radebeuler Bahnhofstraße. Eine Reihe von Geschäften war im August derart beschädigt worden.

Gastronom Wolle Förster hatte der Kripo dieses Videomaterial vom Einbruch in sein „Sushi & Wein“ geliefert.

Es gab Nächte im August dieses Jahres, da verbrachte mancher Gewerbetreibende in Radebeul die Nacht lieber in seinem Laden. Die Angst vor Einbrüchen ging um. Vor allem in Radebeul-West, von der Moritzburger Straße, über die Bahnhofstraße bis nach Altkötzschenbroda gab es reihenweise erfolgte und versuchte Einbrüche. Ende August mussten die Experten der Kripo im Zweitagesrhythmus anrücken, um an Eingangstüren Spuren zu sichern.

Vermutungen aller Art, woher die Täter stammen könnten, wann sie wiederkommen und wie sie vorgehen, machten damals die Runde. Das Thema wurde zum Stadtgespräch, nicht nur in West. Denn auch im Osten der Stadt, etwa im bekannten Restaurant Sushi & Wein von Betreiber Wolfgang Wolle Förster an der Meißner Straße, wurde eingebrochen.

Verstört und verärgert waren viele Gewerbetreibende vor allem auch wegen der Zerstörungen, die in den Geschäftsräumen angerichtet worden sind. Eine Friseurmeisterin in der Bahnhofstraße hatte es bereits zum zweiten Mal getroffen. Allein die Handwerksarbeiten und das Material für eine neue Tür hätten rund 2 000 Euro Aufwand verursacht.

In den letzten Wochen ist es ruhiger geworden. Sind die Einbrecher geschnappt? Wie steht es um die Ermittlungen? Können die Radebeuler ruhiger schlafen? Unterschiedliche Kurzmeldungen der Polizeidirektion Dresden machen den Bürgern wieder Hoffnung.

Wie Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz auf Nachfrage informiert, handelt es sich offenbar um drei Diebesduos, die in der Gegend – auch in der Umgebung Radebeuls – auf Tour waren. Für das größte Aufsehen hatte der Einbruch in Wolle Försters „Sushi & Wein“ gesorgt. Vor allem auch deshalb, weil der Dresdner Multiunternehmer Videoaufnahmen aus den Räumen seiner Gaststätte an der Meißner Straße öffentlich machte.

Auf den Fotoausschnitten waren deutlich zwei junge Männer mit Kapuzenjacken zu erkennen. Förster agierte auch über Facebook, fand die Namen der Gesuchten heraus und übermittelte diese der Polizei. Zu den zwei Männern heißt es aus der Polizeidirektion: Der Einbruch in die Gaststätte Sushi und Wein in Radebeul wurde geklärt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer (24 und 29). Weitere Tathandlungen befinden sich in der Prüfung. Im Klartext – offenbar gibt es noch weitere Einbrüche, für die die beiden zuständig sein könnten. Die Polizisten müssen es ihnen beweisen.

Bürgeranrufe haben geholfen

Ähnlich verhält es sich bei einem weiteren Täterduo. Die 26 und 33 Jahre alten Männer wurden am 22. September in Boxdorf gestellt. Eine aufmerksame Bürgerin hatte nachts nach 1 Uhr die Männer bemerkt, als sie versuchten, die Eingangstür von einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Die Frau rief schnell die Polizei. Die, so schreibt die Polizeisprecherin, hatte die beiden ohnehin auf der Fahndungsliste. Ilka Rosenkranz: „Nach bisherigen Ermittlungen können drei Einbrüche sicher zugeordnet werden. Weitere Tathandlungen befinden sich auch hierzu in der Prüfung.“

Das dritte nachtaktive Duo griffen die Streifenpolizisten in einer Tiefgarage in der Radebeuler Eduard-Bilz-Straße auf. Auch hier hatte ein Anwohner Ende September die 110 angerufen. Mit Rucksäcken und einem Fahrradanhänger voller Diebesgut liefen die 33 und 34 Jahre alten Männer den Beamten in die Arme. Bei dem Jüngeren fand die Polizei in dessen Wohnung außerdem Drogen. Einen bereits vorliegenden Vollstreckungsbefehl mit drohender Gefängnisstrafe konnte der Aufgegriffene gegen eine Strafzahlung abwenden. Beide Männer müssen sich jetzt wegen Einbruchsdiebstahls und der 33-Jährige noch wegen Drogenbesitzes verantworten.

Wie die Polizeisprecherin weiter sagte, handelt es sich bei allen drei Einbrecherpärchen um Deutsche aus der hiesigen Region. Die Spurenauswertung, insbesondere die von DNA-Spuren, so der Kripo-Chef vom Revier Meißen, Jörg Kretzschmar, laufe noch in mehreren Verfahren. Davon hänge ab, wie viele Einbrüche und Einbruchsversuche den gestellten Tätern zugeordnet werden können. Allerdings, wie lange das noch dauert, könne derzeit nicht gesagt werden.

