Ein Teddy für die „Spreespatzen“

Große Freude herrschte jetzt bei den kleinen Fußballerinnen und Fußballern der Kita „Spreespatzen“ aus Spreewitz. Am fünften Spieltag der aktuellen Weißwasseraner „Welpenliga“-Saison für Kitas wurden die Knirpse aus Spreetal nämlich „Sieger der Herzen“ und gewannen so einen ziemlich großen Kuschelteddy. Der Preis ist für jenes Kita-Team ausgeschrieben, das alle anderen Mannschaften gewinnen lässt. Die Weißwasseraner Welpenliga gibt es seit 2013, jeweils mit fünf Turnieren je Serie. 2016 machte die Kita „Spreespatzen“ zum ersten Mal mit. Das Team um Kita-Leiterin Anja Udhardt und Trainer Maik Riedel konnte nun schon zum wiederholten Mal die Erfahrung machen, dass die Begeisterung der Kinder immer dann ganz besonders groß ist, wenn sie am Ende eines Spieltages den plüschigen Wanderpokal in Empfang nehmen dürfen. Schließlich sagt Organisator Frank Konietzky, im Vordergrund stehen sollten der Spaß sowie die Freude an der Bewegung. Die aktuelle Saison hatte im August mit 13 teilnehmenden Kitas begonnen. Sie wird noch bis zum Mai dauern.Foto: Joachim Rehle

zur Startseite