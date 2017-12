Ein Teddy für den Notfall Der Verein Sternschnuppe Sachsen übergibt dem Klinikum Pirna 100 Kuschelbären. Sie sollen jungen Patienten Trost bringen.

Noah (im grünen Pulli) und andere kleine Patienten der Kinderklinik Pirna sowie Chefarzt Daniel Stadthaus freuen sich über die Trost-Teddys, die Sabine Brehmer (li.) vom Verein Sternschnuppe Sachsen übergibt. © Daniel Förster

Pirna. Noah ist begeistert. „Boh, ist der süß“, ruft der Achtjährige spontan und schließt den flauschigen Plüschteddy in seine Arme. Noah ist Patient im Klinikum Pirna. Er freut sich mit als erster über die Geschenke, die der Verein Sternschnuppe Sachsen dem Krankenhaus jetzt überreichte.

Insgesamt 100 knuffige Plüschteddys hat die Kindernotfallambulanz des Klinikums bekommen. „Wenn ein Kind als Notfall in die Klinik gebracht wird, ist nicht immer ein Elternteil dabei. Das Personal kann über den Trost-Teddy als Geschenk schnell Vertrauen zum jungen Patienten aufbauen und somit Ängste und Unsicherheiten nehmen“, erläutert Vereinssprecherin Sabine Brehmer den Hintergrund der Spendenaktion. Umgekehrt findet das Kind in dem Plüschtier einen Halt. Es vermittelt in einer extremen Situation Trost und ebenso ein Stück Geborgenheit.

Auch Daniel Stadthaus, Chefarzt der Kinderklinik in Pirna, freut sich über die Spende des Vereins. „So ein Geschenk ist eine gute Ablenkung für den kleinen Patienten“, erklärt er.

Überhaupt engagiert sich der Verein Sternschnuppe in der Region. Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Rettungswagen in Pirna, Sebnitz, Heidenau und Neustadt mit solchen Trost-Teddys ausgestattet. „Der Rettungs-Teddy hilft sowohl im Gespräch mit dem Kind zur Diagnose-Findung, als auch bei der psychologischen Aufarbeitung des Unfalls. Der Teddy war quasi Augenzeuge, weiß daher, wovon man spricht, wenn immer wieder von dem schrecklichen Ereignis erzählt wird“, erläutert Brehmer die Funktion.

Der Verein Sternschnuppe Sachsen wurde 2008 gegründet. Er fördert eine kindgerechte medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen vor, während und nach einem Krankenhausausaufenthalt. Die Mitglieder besuchen im engen Schulterschluss mit Hilfsorganisationen auch Kindertagesstätten sowie Schulen und beraten vor Ort, damit einem Kind im Notfall beziehungsweise in einer Unfallsituation umsichtig geholfen werden kann. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, betont Brehmer. Deshalb benötigten sie besonderes Augenmerk. Schock und Schmerz, fremde Menschen, eine ungewohnte Umgebung in Einsatzfahrzeugen können den kleinen Patienten Angst machen. „Wir wollen in solchen Situationen helfen“, sagt die Vereinssprecherin.

