Ein Tausch unter Stürmern Der verletzte Timo Werner erzielte ein Drittel aller Tore von RB Leipzig. Gegen Darmstadt wird nach einem Ersatz gesucht.

Trainer Ralf Hasenhüttl wünscht sich bei der Rückkehr von Yussuf Poulsen endlich wieder Tore. © robert michael

Es waren tatsächlich Alarmglocken, die am Donnerstag im schmucken Trainingszentrum von RB Leipzig schrillten. Alle Spieler und Angestellten mussten das Gebäude verlassen. Die angerückten Feuerwehrleute entdeckten allerdings nur eine heiß gelaufene Mikrowelle bei den Greenkeepern. Fehlalarm also.

Doch vielleicht kann man die Sirenen auch als Weckruf umdeuten. Am Beginn der englischen Woche und neun Spieltage vor dem Saisonende steht der Tabellenzweite vor der Alternative: Entweder verspielt der Bundesliga-Neuling noch die komfortable Ausgangsposition, oder er macht „aus einer sehr, sehr guten Saison eine überragende“, wie es sich Trainer Ralph Hasenhüttl wünscht. Was die Qualifikation zur Champions League bedeuten würde.

Aus den letzten drei Partien holte RB nur einen Punkt, die Länderspielpause kam da gerade recht. Und auch der Gegner beim Heimspiel am Samstag kommt – rein statistisch gesehen – einer Aufbauhilfe gleich. Schlusslicht Darmstadt 98 holte bisher noch keinen einzigen Auswärtspunkt. Die Aufgaben danach, Mainz auswärts und Leverkusen daheim, sind ebenfalls keine unlösbaren.

Einzig das Fehlen von Timo Werner, der sich bei seiner Länderspielpremiere einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, dämpft ein wenig den Optimismus. 14 Tore erzielte der derzeit beste deutsche Stürmer bisher, das ist ein Drittel aller Leipziger Treffer. Zudem bereitete er noch sechs vor – ist Werner überhaupt ersetzbar? Eigentlich nicht. Yussuf Poulsen soll es versuchen, der sechs Wochen nach seinem Muskelbündelriss wohl sein Comeback in der Startelf feiern wird. Allerdings fällt die Bilanz des Dänen eher dürftig aus. Lediglich ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm in dieser Saison. Hasenhüttl wie Sportdirektor Ralf Rangnick hatten zuletzt jedoch immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig Poulsen für das Gesamtgefüge ist – mit seiner Kopfballstärke und seiner Fähigkeit, lange Bälle zu sichern. „Ich habe nach der Pause sehr, sehr viel Bock“, sagt Poulsen.

Bei Emil Forsberg sieht die Quote mit sechs Treffern schon deutlich besser aus, zudem empfahl sich der Schwede mit einem Doppelpack in der WM-Qualifikation. Auch Marcel Sabitzer feierte mit Österreich einen Sieg. Davie Selke kehrte von der U21 zwar mit einer Niederlage zurück, durfte dort aber wenigstens spielen. Unter Hasenhüttl kommt der Ex-Bremer nicht über die Rolle des Edel-Reservisten hinaus, gehörte lediglich zweimal zur Startelf. Ob er am Samstag mit Poulsen eine Doppelspitze bilden wird, ließ Hasenhüttl offen. Eine Option wäre es auf jeden Fall. Insgesamt jedoch stehen die Zeichen bei Selke wohl eher auf Abschied. Immer wieder kursieren Gerüchte, wonach an einer Rückkehr nach Bremen gebastelt wird.

Gerüchte gibt es auch um Naby Keita, allerdings gehören die kolportierten Interessenten zur europäischen Spitzenklasse. Erst diese Woche berichtete der Kicker über eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2020 laufenden Vertrag, die Mitte 2018 wirksam werden könnte, und über eine festgeschriebene Ablösesumme jenseits der 40 Millionen Euro. Rangnick hatte eine solche Klausel bisher stets dementiert.

Auch Keita wird nach seinem Kreislaufkollaps und der gegen Bremen abgebrummten Gelbsperre zurückkehren. „Ich habe mich komplett erholt. Ich kann und möchte am Samstag natürlich sehr gerne wieder von Beginn an spielen“, sagte Keita. Die Untersuchungen ergaben keinen Befund. Er habe „wohl zu wenig getrunken und vielleicht auch gegessen“, betonte er. Seine Spielweise werde er auch nach dem Zusammenbruch nicht verändern: „Das ist für mich nicht vorstellbar.“

Zumal Leipzig einen in Topform spielenden Keita gebrauchen kann. Von einer Krise will der zentrale Mittelfeldspieler wie der gesamte Verein nichts wissen. „Wenn man als Aufsteiger mit 49 Punkten auf dem zweiten Platz und damit noch vor Borussia Dortmund steht, dann wäre das eine wirklich sehr komfortable Krise“, sagte er und widersprach auch den Vermutungen, dass die Gegner die Spielweise des Teams entschlüsselt hätten: „Ich glaube nicht, dass wir entzaubert sind. Aber es ist doch auch völlig normal, dass sich die Gegner im Verlauf der Runde besser auf einen einstellen“, erklärte der 22-Jährige. (mit dpa/sid)

