Ein Tag voller Äpfel Beim Apfeltag in Leisnig kann reichlich Obst probiert werden. Der Regen zum Ende tat der Ernte gut.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf der Suche nach dem Lieblingsapfel aus der Kindheit: Pomologe Roland Lebe vom Bundessortenamt und Karla Haußer aus Leipzig. © Dietmar Thomas Auf der Suche nach dem Lieblingsapfel aus der Kindheit: Pomologe Roland Lebe vom Bundessortenamt und Karla Haußer aus Leipzig.

Mit reich gefülltem Körbchen: Blütenprinzessin Laura Kirschner (24) aus Zwenkau, mit Familie Seidel aus Mahlis verkosten gemeinsam Leisniger Äpfel.

Große, hölzerne Obstkisten voller rotgelb-glänzender Äpfel in der Halle und apfelsuchendes Getummel draußen – das trifft sich wieder einmal gut am Apfeltag. Zum bereits zwölften Mal wurden die Gäste nicht nur vom Gedanken an frische, saftige Äpfel zu Angebotspreisen, sondern auch durch ein umfangreiches Rahmenprogramm nach Leisnig gelockt.

Ab dem späten Nachmittag beginnen die Regenschauer. „Das macht aber nichts“, sagt Thomas Seidel von der Leisniger Obstgarten GmbH. Das Wetter sei immerhin den ganzen Tag gut gewesen und man sei sehr zufrieden. Außerdem steht für den gerade spielenden Entertainer Peter Till mit seinem Druckluft-Orchester auf Rädern eine provisorische Garage bereit, welche die Instrumentencombo vor dem Regen schützt. Neben der „Greenstyle Drums Corporation“ gibt es zudem die Kita Wirbelwind aus Leisnig und Zauberer „Gerd“ auf der Bühne zu sehen.

Der Apfeltag ist ein Fest – auch dieses Jahr gibt es nämlich Grund zu feiern bei der Obstland Dürrweitzschen AG und deren Tochtergesellschaft in Leisnig: „Wir haben eine sehr gute Ernte von hoher Qualität einfahren können“, sagt Thomas Seidel. Gut 5000 Tonnen Äpfel habe man in diesem Jahr geerntet. In Leisnig werden zwölf verschiedene Apfelsorten angebaut – unter anderem die Sorte „Saxy Rose“, die es sogar keine 500 Meter weiter im Supermarkt zu kaufen gibt. Viel regionaler kann man ein Supermarktprodukt wohl kaum bekommen.

Ebenfalls in der Halle mit den großen Apfelkisten steht Pomologe Roland Lebe aus Leipzig. Er lobt das Fest und die gute Apfelqualität: „Der Apfeltag ist gut für den Betrieb, aber auch für die Leute“, sagt Roland Lebe. Die Qualität der Äpfel in Leisnig sei lobenswert. Eine gute Apfelqualität – das macht man zunächst natürlich an der Optik fest: Ist der Apfel schön ausgefärbt, die Schale nicht rostig?

„Aber da sollte man nicht zu voreilig sein, denn manche Sorten haben natürlicherweise eine rostige Oberfläche.“ Was nicht heißt, dass sie nicht schmecken. Die wertvollsten Apfelsorten sind die mit hohem Zuckergehalt. Die Sorten „Wellant“ und „Saxy Rose“ gefallen Roland Lebe in Leisnig am besten. Er selbst präsentiert heute einige alte Sorten – Sorten, die nicht mehr viel produziert werden. „Das liegt daran, dass einige dieser Sorten in der Pflege gewisse Probleme machen.“ Für die Landwirtschaft ist dementsprechend nicht jede Sorte rentabel – zumindest kann es vorkommen, dass gewisse Apfelsorten mehr als das Doppelte einer herkömmlichen Sorte kosten.

Roland Lebe ist außerdem als phänologischer Wetterbeobachter tätig. „Der Regen“, sagt Roland Lebe, „tut der Ernte sehr gut.“ Wochenlang sei es viel zu trocken gewesen – das sei vielleicht für die Leute schön, aber für eine gute Ernte im nächsten Jahr sei es wichtig, dass die Pflanzen gestärkt in die Wintermonate gehen.

Während das Ende des Apfeltages anbricht – die Gäste sich wegen des aufkommenden Regens zum Parkplatz aufmachen oder Unterschlupf suchen, die Blüteprinzessin im Kleid möglichst schnell durch den Regen stapft und Entertainer Peter Till sein Orchester zusammenklappt, steht Thomas Seidel zufrieden im Regen: „Der Apfeltag ist jetzt von Jahr zu Jahr gewachsen“, nun habe er aber eine Größe erreicht, die man nicht mehr steigern müsse.

Ob er auf das Apfelfest noch das Weinfest am Marktplatz folgen lasse? Thomas Seidel schüttelt mit dem Kopf und zeigt auf sein Smartphone: Laut seiner Fitness-App ist er heute gute 18 Kilometer gegangen. Zur Stärkung werde er vor Feierabend eher noch ein paar seiner Äpfel verkosten.

