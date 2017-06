Ein Tag für Wald und Jagd Informationen, Kostproben und viel zu hören und zu sehen gibt es am 2. Juli im Schloss Langburkersdorf. Und die sanierte Hofmühle ist auch offen.

Die Hofmühle Langburkersdorf ist inzwischen saniert und kann am 2. Juli mit ihrer Ausstellung zum Landleben besichtigt werden. © Dirk Zschiedrich

Der traditionelle Wald- und Jagdtag findet am 2. Juli im Schloss Langburkersdorf statt. Von 10 bis 18 Uhr kann geschaut, gelauscht, gestaunt und genascht werden. Veranstalter ist der Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt, zusammen mit dem Jagdverband Sächsische Schweiz e.V., der Stadt Neustadt in Sachsen sowie dem Förder- und Heimatverein.

Der Wald als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als wichtiger Rohstofflieferant und nicht zuletzt als Arbeitsplatz bildet wieder den Rahmen für diese Veranstaltung. Auf der Bühne unterhalten Jagdhornklänge, Chormusik und eine Falknerschau die Besucher. Für die kleinen Gäste gibt es eine Bastelstraße und Kinderschminken. Auch die Pilzberatung ist wieder vor Ort. In der Kulturscheune wird es bunt. Neben den vielseitigen Angeboten zum Thema Wald werden in der Kulturscheune interessante Hobbyprodukte von regionalen Künstlern sowie den Partnergemeinden Meckenbeuren am Bodensee und Kehlen in Luxemburg gezeigt. Es sind neue Aussteller dabei und auch die langjährigen treuen Seelen überraschen mit neuen Kreationen. Auch einige junge Künstler werden ihr Hobby präsentieren. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem lädt die Hofmühle nach umfangreicher Sanierung wieder zum Besuch ein. (SZ)

zur Startseite