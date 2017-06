Ein Täter bekommt kalte Füße

Vermummt: Wie besondere Beamte ein Haus erobern Auf der Augustastraße bekam mancher Passant einen Schreck: Vermummte Bewaffnete näherten sich einem Haus. Wieder einmal hatte das Sondereinsatzkommando Sachsen (SEK) in Görlitz zu tun. Der Grund: Es galt, einen wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung gesuchten, als sehr gewaltbereit bekannten Mann (26) in der Wohnung seiner Ehefrau festzunehmen. Das SEK erledigte das schnell, sodass noch am selben Tag die Einlieferung des gesuchten Deutschen in das Gefängnis am Postplatz erfolgen konnte.

Verladen: Wie Bäcker in den Verdacht von Dieben kommen Ein Bürger meldete an einem Sonnabend, um 4.15 Uhr, den Einbruch zweier Männer in den Netto-Markt an der Schlesischen Straße. Die Diebe wären mit einem Transporter vorgefahren, der nun mit Diebesgut beladen würde. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg und trafen tatsächlich zwei Männer mit einem Transporter an. Allerdings trugen sie weniger heraus als vielmehr hinein – statt Einbrechern handelte es sich um den Lieferdienst eines Bäckers, der Waren in seine dortige Filiale brachte.

Verloren: Wie Rasenmähen sich unerwartet flott erledigt Sagenhaft, wie schnell es gehen kann: Als eine 72-jährige Biesnitzerin an einem Sonnabend, gegen 11 Uhr, ihre Wiese mähen wollte, holte sie dazu den Rasenmäher aus dem Schuppen. Dann ging sie noch einmal zurück, um das Stromkabel aus dem Gerätehaus zu holen. Diese ein, zwei Minuten reichten einem Unbekannten völlig aus, sich den Elektromäher zu schnappen. Allerdings nicht, um der Seniorin beim Mähen zu helfen, sondern um das Ding im Wert von rund 150 Euro schlicht und einfach zu klauen.

Vertraut: Wie sich mancher Verdacht als harmlos erweist Angst, ausspioniert zu werden, hatte ein Görlitzer, der die Polizei rief: Am Postplatz nahm ein Mann alle Türen in Augenschein, klinkte an ihnen, schrieb sich Namen von Briefkästen ab. Daran war aber nichts auszusetzen: Ein neuer Zeitungszusteller machte sich mit seiner Runde vertraut. Ebenso harmlos erwies sich der Hinweis, ein Bürger würde an einem Moped manipulieren. Es handelte sich um den Besitzer, der den Zündschlüssel verbummelt hatte und versuchte, das Zweirad anders in Gang zu setzen.