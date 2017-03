Ein supergeiler Patient Am politischen Aschermittwoch wurde so mancher Meißner Promi auf spezielle Art verarztet.

Scharfzüngige Diagnose: Die Hobby-Ärztinnen Marianne Horns (l.) und Sibylle Rüdiger verlesen mit einem Augenzwinkern, worunter die Stadt und ihr OB Olaf Raschke leiden.

Der Meißner OB nimmt es mit einem sparsamen Lächeln hin.

Die Zeichen, wo an diesem politischen Aschermittwoch im Meißner Rathaus die Reise hin geht, sind untrüglich. Als die Jecken des Meißner Carnevalsvereins (MCV) ihr erstes „Vivat, vivat Missnia!“ noch nicht angestimmt hatten, Stadträte, Unternehmer und Gäste noch am obligatorischen Heringshappen kauten, da rückt der unheilvolle Vorbote just ins Blickfeld: Ein echtes Fuchsfell, nonchalant um die Schultern einer Dame gelegt, die in einer der hinteren Reihen Platz genommen hat. Und – das hätte sich der Präsident des MCV Andreas Krause humoriger nicht ausmalen können: Ganze vier Plätze weiter sitzt die Meißner Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU).

Ausgerechnet – hatte sie doch Anfang des Jahres durch ihren Facebook-Fauxpas mit echtem Waschbärfell für Schlagzeilen und bissig-empörte Kommentare gesorgt. Bei dieser Ausgangssituation konnte auch Kuges knallrotes, kleidungstechnisches Ablenkungsmanöver, das sie als Mitmacherin bei der Meißner Burgbergwacht auswies, nicht als Tarnung taugen.

Fast zwangsläufig dreht sich der erste politische Sketch in der Bütt auch um den unglücklichen Waschbär-Post. Für die ULM sorgen Marianne Horns – des subtilen Seitenhiebes wegen mit pelzartigem Kleidungsutensil behangen – und Sibylle Rüdiger für Lacher. Ihrem imaginären Patienten, Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), setzen die beiden Krankenschwestern ordentlich zu. Dem „Oberreformator“ attestieren sie Schnappatmung und 180 Puls. Seine Ratsinformationen möge er doch demnächst per Twitter in die weite Welt zwitschern und die Plossenkurve am besten begradigen und untertunneln.

Wie die Stadt wieder mehr Touristen anziehen kann, erklärt anschließend Kreispolitiker Moritz Kalthoff für die SPD. Die Stadt Meißen sei einfach nur „Super-Geil“. Sowohl ihre Studenten, ihr Bier als auch ihr Wein verdienten diesen Slogan. Den müsse man konsequent nach außen tragen, dann klappt's auch wieder mit der Bettenauslastung. „Und wir haben sogar Großstadtflair. Eine Dauerbaustelle gehört in jede Stadt, die etwas auf sich hält. Da stehen wir mit unserem Pannenlift der Hamburger Elbphilharmonie oder dem Berliner Flughafen doch in nichts nach.“

Für Stimmung und Staunen sorgen in den Pausen die kleinen und großen Garden des MCV. Nicht nur die synchronen Tanzeinlagen, auch die Unerschrockenheit, mit der sich die jungen Garde-Tänzerinnen ein ums andere Mal in den Spagat werfen, als sei es das leichteste der Welt, verblüffen. Gardetrainerin Marlis Weidmann hat hier ganze Arbeit geleistet. Dass am Tag der Beerdigung von Jörg Böhme, des ehemaligen Büroleiters des Oberbürgermeisters, nicht immer unbeschwert gefeiert wird, verrät der Blick in einige Gesichter im Saal.

Der sonst in der fünften Jahreszeit durch gewagte Verkleidungen auffallende Stadtrat Jörg Schlechte (CDU) verzichtet dieses Mal darauf, erscheint sichtlich angefasst mit der ehemaligen Stadtsprecherin Inga Skambraks in der Mitte der Veranstaltung. Für den am 15. Februar mit nur 54 Jahren verstorbenen Jörg Böhme hatte es zuvor eine Schweigeminute gegeben.

Trotzdem muss es weitergehen. Erst recht im 50. Jahr des MCV. Unter der Leitung von Ehrenmitglied und Hobby-Auktionator Lutz Orgus tut es das mit einer Kofferversteigerung. Für drei prall gefüllte kommen insgesamt 135 Euro zusammen.

In die Bütt traut sich dann noch CDU-Stadträtin Winnie Behnisch. Ihr eher eintöniges Gekrittel an einigen Stadträten kommt jedoch nicht so recht in Fahrt. Die wird erst mit dem zwar aufgezeichneten, aber dennoch gekonnten Beitrag der FDP – vertreten durch Lommatzschs Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) alias „Klara Unsinn“ – wieder aufgenommen. Ihr Fett weg bekommt auch darin „Waschbären-Jägerin“ Daniela Kuge. Leid tut die sich an diesem Abend aber nicht, sondern lächelt gekonnt über die vielfältigen Spitzen auf ihre Kosten hinweg. Wahrscheinlich zog die Landtagsabgeordnete ein ähnlich hoffnungsschimmerndes Fazit wie manch anderer an diesem Abend: Wenn ein Pelz am Hals einer Politikerin der größte Aufreger der jüngeren Vergangenheit ist, dann kann es um Meißen so schlimm nicht bestellt sein.

