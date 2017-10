Ein Suizid hinter Gittern in sechs Jahren

Ein Gefangener in der JVA Zeithain. © Archiv/ Jürgen Loesel

In der JVA Zeithain hat es seit 2012 einen Suizid gegeben. Das teilte das sächsische Justizministerium aufgrund einer Anfrage der Landtagsfraktion Die Linke mit. Demnach hatte ein Gefangener in Zeithain 2015 Selbstmord begangen. Eine „augenscheinliche Häufung“ von Suiziden bei Gefangenen im Allgemeinen bestätigte das Ministerium nicht und auch keine Häufung in einer speziellen Anstalt. In diesem Jahr gab es sachsenweit bislang vier Suizide in den Gefängnissen, im gesamten Vorjahr waren es ebenfalls vier. (SZ)

