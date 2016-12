Ein Stück vom großen Kuchen Zur Weihnachtsfeier bei der Tafel kamen Leute, die wenig haben. Nicht nur zum Essen, sondern um nicht allein zu sein.

Christian Schmidt ist stellvertretender Vorsitzender der Tafel. Klaus (links) kommt regelmäßig vorbei. © Arvid Müller

Die Radebeuler Tafel hat zu den Festtagen eine Weihnachtsfeier organisiert. Der Kuchen auf dem Tisch hat fast schon Symbolwert. Die Gäste sollen ein Stück abbekommen, wie es so heißt. Wer im Monat nicht mehr als 1000 Euro brutto hat, kann zur Tafel kommen. Bei vielen ist das Geld noch knapper. Klaus bleiben 350 Euro zum Leben. Er wohnt in Radebeul zur Untermiete. Essen holt er immer mittwochs bei der Tafel ab. Das muss dann für die ganze Woche reichen. „Das geht, wenn man es sich gut einteilt“, sagt Klaus. Zur Weihnachtsfeier im Gemeindehaus der Friedenskirche hat er sich als Weihnachtsmann verkleidet und gestaltet das Programm mit. Den weißen Rauschebart musste er sich dafür nicht anstecken. Seiner ist echt.

Ab 55 überflüssig

Klaus, Jahrgang 1940, hat zu DDR-Zeiten als freiberuflicher Restaurator gearbeitet. Nach der Wende blieben die Aufträge aus. Er geriet in eine Spirale aus Fortbildungsmaßnahmen und Arbeitslosengeld. Heute ist seine Rente dürftig. Ein Schicksal, das viele am Tisch teilen. Jürgen* war Diplom-Ingenieur. Mit der Wende kam die Kündigung. Danach hat er immer mal wieder für Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Ab 55 habe ihn keiner mehr gewollt. „Dann habe ich Hartz IV bekommen“, erzählt er.

Die Treffen bei der Tafel genießt der 64-Jährige. „Man kennt sich seit Jahren und alle kommen gut miteinander aus“, sagt er. Für Werner* war es zunächst eine Überwindung, zur Tafel zu gehen. „Ich bin erst aus Scham nicht gekommen“, sagt der 68-Jährige. 2002 kaufte der gebürtige Radebeuler ein Haus in Zehren. Zwei Wochen nach dem Einzug kam das Hochwasser. Der Selbstständige brauchte Geld für die Sanierung, hat deshalb nicht mehr in die Rentenkasse eingezahlt. Dann ging die Baufirma pleite. Jetzt lebt Werner wieder in Radebeul, von seiner Frau ist er geschieden.

Bei der Weihnachtsfeier der Tafel sitzen sie alle zusammen, lachen und erzählen. Das ist auch dem Leiter der Essenausgabe im Pfarrhaus der Friedenskirche besonders wichtig. „Ich sage den Leuten immer, dass sie ihren Hintern hochkriegen müssen“, sagt Christian Schmidt. Im Juni hat sich die Radebeuler Tafel als eigenständiger Verein gegründet. Vorher gab es in der Stadt nur eine Ausgabestelle der Dresdner Tafel.

„Wenn es Dinge wie geräucherte Gänsebrust oder Lachs gibt, gucken mich die Gäste oft komisch an“, sagt Schmidt. „So etwas haben viele noch nie gegessen.“ Rund 60 Leute kommen jede Woche zur Essensausgabe. Zur Weihnachtsfeier in der letzten Woche durfte jeder Gast auch eine vollgepackte Geschenktüte mit nach Hause nehmen.

