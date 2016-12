Gut zu wissen Ein Stück Neustadt für die Fensterbank Wer das besondere Geschenk sucht, wird womöglich in der Neustadthalle fündig. Dort gibt es echte Unikate aus Neustadt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Schloss Langburkersdorf und … Fotos: © Dirk Zschiedrich Das Schloss Langburkersdorf und … Fotos:

… die St.-Jacobi-Kirche in Neustadt und gehören zu den Wahrzeichen der Kommune. Sie gibt es als Schwibbögen für zu Hause.

Wenige Tage vor Weihnachten läuft die Suche nach den passenden Geschenken auf Hochtouren. Auch in Neustadt. Wer noch eine zündende Idee für ein ausgefallenes Präsent sucht, das nicht jeder hat, der wird womöglich im Tourismus-Servicezentrum in der Neustadthalle fündig. Die Mitarbeiter haben hier ein Regionalregal aufgebaut, mit Mitbringseln aus der Sächsischen Schweiz und auch aus Neustadt. Zu kaufen gibt es hier beispielsweise die drei bekanntesten Wahrzeichen der Stadt: das Neustädter Rathaus, die Evangelisch-Lutherische St.-Jacobi-Kirche und das Langburkersdorfer Schloss. Allerdings nicht in Originalgröße, sondern im Miniformat – und aus Holz.

Es sind Schwibbögen, die diese markanten Motive zieren. Alle drei wurden vom Kunsthandwerkerhof Ratags in Langenwolmsdorf entworfen und sind auch nur in der Touristinfo in der Neustadthalle zu erwerben. „Viele Neustädter können damit ihren Kindern, die inzwischen fern der Heimat leben, eine Freude bereiten und ihnen ein kleines Stück Neustadt ins neue Zuhause bringen“, sagt Astrid Räbisch, Leiterin des Tourismus-Servicezentrums.

Außerdem gehört zum Sortiment der Kriminalroman „Ein schöner Platz zum Sterben“. Der Titel nimmt Bezug auf die Schrammsteine. Um die Natur dreht sich der aktuelle Kalender von der Sächsisch-Böhmischen Schweiz für 2017 mit außergewöhnlichen Bildern. Geschenkideen verspricht zudem die „Sächsische Schweiz-Edition“, die vom Tourismusverband Sächsische Schweiz mitentwickelt wurde. Neben regional hergestellten Nudeln und Tee sind Bonbons und Lutscher mit dem Motiv der Barbarine dabei. Im Regionalregal zu finden ist außerdem eine Sandsteinseife in verschiedenen Größen.

