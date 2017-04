Ein Stück Jahnatalweg wird asphaltiert Der Weg soll zwischen Jahna und Pulsitz breiter und sicherer werden. Auch bei der Beschilderung geht es vorwärts.

An manchen Stellen ist der Jahnatalweg zwischen Döbeln und Riesa noch nicht ausgebaut. Zwischen Jahna und Pulsitz soll sich das ändern. © André Braun

In diesem Jahr soll im Bereich der Gemeinde Ostrau wieder ein Stück Jahnatalweg in Ordnung gebracht werden. Auf einer Strecke von etwa 850 Metern wird der Weg zwischen Jahna und Pulsitz auf einer Breite von zwei bis 2,50 Metern asphaltiert. Zurzeit hat das Teilstück des Radweges eine sandgeschlämmte Schotterdecke und muss mehrmals im Jahr ausgebessert werden. Außerdem lässt die geringe Breite keinen Gegenverkehr zu. Für dieses Vorhaben will die Gemeinde Fördergeld beantragen. Dafür wird eine Kostenberechnung von einem Planungsbüro benötigt. Die Schätzung der Baukosten liegt bei 107 000 Euro. Die Gemeinderäte beschlossen, den Auftrag für die Planung an das Ingenieurbüro Klemm & Hensen zu vergeben. Erst nach der Bewilligung des Fördergeldes sollen die Planer mit weiteren Leistungen beauftragt werden.

Der Ausbau beginnt an der Einmündung Brückenstraße/Jahnatalradweg in Pulsitz. Bei der Sanierung der Brückenstraße wurden bereits 40 Meter des Radweges in Richtung Pulsitz asphaltiert. In Jahna bindet der Radweg an den bereits fertiggestellten Weg an. Die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau aus Ostrau hatte im vergangenen Jahr den im Juni 2013 vom Hochwasser überschwemmten Weg zwischen „An der Mühle“ und der Kirchgasse in Jahna in Ordnung gebracht.

Auch die Gemeinde Zschaitz-Ottewig hat in den vergangenen Tagen Teile des Jahnatalweges von den Mitarbeitern des Bauhofes in Ordnung bringen lassen. Das betrifft den Bereich am Stausee in Baderitz von der Schranke bis zur Gaststätte. „Durch die starken Niederschläge im vergangenen Jahr hat es in diesem Teilstück viele Ausspülungen gegeben. Damit das künftig verhindert wird, hat der Bauhof eine Art Damm gebaut“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz. Außerdem habe der Abschnitt einen neuen Belag bekommen.

Schritt für Schritt geht es auch in Bezug auf die einheitliche Beschilderung vorwärts.

Jetzt haben alle Gemeinden und Städte die Vereinbarung beschlossen, die die Grundlage für die Beantragung von Fördergeld beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr ist. Auch wenn es ein Gemeinschaftsprojekt von Döbeln, Zschaitz-Ottewig, Ostrau, Naundorf, Stauchitz und Riesa ist, muss jede Kommune in Eigenverantwortung handeln. Das betrifft zum Beispiel das Aufstellen der Beschilderung. Auf dem 35 Kilometer langen Jahnatalweg von Präbschütz nach Riesa werden etwa 130 Schilder aufgestellt.

