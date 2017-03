Ein Stück Heimat gefunden Zu ihrem 80. Geburtstag kehrt Blumenfabrikanten-Enkelin Wiltrud Mey nach Sebnitz zurück. Sie staunt und nimmt etwas Besonderes mit.

Museumsleiter Robert Rösler zeigt den Musterkoffer von Kunstblumenproduzent Mey. Die drei Schwestern Wiltrud Mey (M.), Birgit Merkel (l.) und Jutta Herbst (r.) kamen wegen Wiltruds 80. Geburtstag nach Sebnitz. © Dirk Zschiedrich

Mit 80 Jahren hat Wiltrud Mey ein Stück Heimat gefunden. Seit über 55 Jahren lebt sie in Spanien, war Anfang der 1990er-Jahre mal in Sebnitz und kehrte nun für einen Tag in die Stadt zurück, deren Geschichte ihre Vorfahren zwischen 1650 und 1936 mitschrieben. Die Familie stellte zum Beispiel mehrere Bürgermeister. Carl Gotthelf Mey war ab 1840 über 30 Jahre Bürgermeister und gilt als Begründer der Kunstblumenherstellung. Am Sonnabend entdeckte Wiltrud Mey mit ihren Geburtstagsgästen in Sebnitz die Geschichte der Stadt und ihrer Familie neu.

Museumsleiter Robert Rösler hat die Führung sehr auf die Familie Mey ausgerichtet. Das kann er natürlich nicht für jede Sebnitzer Familie machen, aber Nachfolger von Alfred Meiche oder Hanns Georgi wären es ihm ebenso wert. Wiltrud Mey ist gerührt und dankbar. Auch die anderen aus der Familie staunen. Eine jüngere Frau sagt: „Und Helden waren sie auch noch, die Meys, das ist ein tolles Gefühl.“ Rösler hatte gerade von einem Mey erzählt, der sich als Geisel nehmen ließ.

Der Kunstblumen-Musterkoffer aus der Mey-Zeit ist eine Rarität. Wiltrud Mey und ihre Schwester berühren vorsichtig die Blumen. Die hochwertigsten sind aus Seide, erklärt ihnen Robert Rösler. Die älteren aus der Mey-Geburtstagsrunde empfinden Stolz. Zurecht, sag Rösler.

Wiltrud Mey hatte am Anfang gesagt: „Ich bin nur zu Besuch.“ Sie ist im westdeutschen Süden aufgewachsen, lebt in der spanischen Hauptstadt Madrid, fährt Auto, reist durch die ganze Welt, kommt zweimal im Jahr nach Deutschland. Robert Röslers Führung bringt ihr ihre Familie ein Stück näher. Vieles wusste sie, doch es vom Museumsleiter und in diesem Umfang zu hören, verleiht dem Ganzen etwas Feierliches. Rösler versteht es, die Mey’schen Familiengefühle zu wecken. Er spricht immer wieder von „der Geschichte Ihrer Vorfahren“.

Eine Verwandte ist schon das dritte Mal im Museum. „Ich entdecke jedes Mal etwas Neues“, sagt sie. Die Tochter von Wiltrud Mey fotografiert alles, während sich die Jubilarin auf das Fotobuch freut, das Museumsleiter Rösler oben im kleinen Vortragsraum als Überraschung vorbereitet hat: Fotos von Mey-Häusern und Wirkungsstätten. „Sie haben sich so viel Mühe gegeben“, bedankt sich Wiltrud Mey bei Rösler.

Beim Stadtrundgang geht es auch am Burggässchen 10 vorbei, der Familienvilla, Sie spannt den Bogen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. 1900 hatte Bernhard Mey, der Großvater von Wiltrud Mey, die Familienfirma übernommen und mit seiner Familie die Villa bezogen. Heute freuen sich die drei Enkelinnen über das neue Dach des Hauses.

Die Zeit drängt. Als Nächstes ist die Geburtstagsgesellschaft in der Kunstblume angemeldet. Später wird in Dresden gefeiert. Der Geburtstag war schon Ende Februar. Doch das stört Wiltrud Mey nicht. „In Spanien bin ich zu Hause, aber Deutschland ist meine Heimat“, sagt sie. Auch wenn sie nie in Sebnitz gelebt hat, gehört die Stadt zu ihrem Leben.

