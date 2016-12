Ein Stück Grünberg im Riesenstollen Bäckermeister Steffen Böhme hat ein gutes Stück mitgebacken. Die Zutaten sind dabei weit gereist.

Der Grünberger Bäckermeister Steffen Böhme (vorn) und seine Gesellen sind derzeit im Stollen-Fieber. Auch für den Riesenstollen, der am heutigen Sonnabend auf dem Dresdner Striezelmarkt angeschnitten wird, haben die Grünberger ein gutes Stück beigetragen. © Bernd Goldammer

Ob das große Stollenmesser beim Stollenfest auf dem Dresdner Striezelmarkt am heutigen Sonnabendmittag vielleicht sogar als Erstes ein Stück Grünberger Stollen abschneiden wird? Wer weiß. Bäckermeister Steffen Böhme aus dem Ottendorfer Ortsteil hat jedenfalls auch diesmal wieder seinen Teil beigetragen, zum Dresdner Riesenstollen fürs große Stollenfest auf dem Striezelmarkt nämlich. Gemeinsam mit seinen Gesellen hat er zehn Kastenformen gebacken und vor Kurzem nach Dresden gebracht.

Rosinen aus Australien

Aus dem gleichen Teig sind natürlich auch die Original-Dresdner-Christstollen gebacken, die es in der Grünberger Backstube zu kaufen gibt. Als Vierpfünder, Drei- und Zweipfünder. Mit den Zutaten hat es Bäckermeister Steffen Böhme auch in diesem Jahr wieder sehr genau genommen. „Das geht auch nicht anders, denn der originale Dresdner Christstollen besticht ja durch seine Qualität und seinen Geschmack“, sagt der Grünberger. Die Rosinen für seinen Stollen werden aus Australien geliefert, Zitronen und Orangen lässt Steffen Böhme aus Portugal kommen. Die Mandeln sind aus Italien. Der Grünberger Bäckermeister ist da sehr wählerisch. „Na klar bin ich das“, schmunzelt er. Bevor der Teig geknetet und gewalzt wurde, hat Steffen Böhme dann alle Backzutaten noch einmal verkostet. „Bei uns wird nichts dem Zufall überlassen“, unterstreicht er. Einen besonderen Tipp gibt der Bäckermeister seinen Kunden übrigens dann gratis zum Stollen dazu: „Dresdner Christstollen sollte nicht frisch angeschnitten werden – denn erst nach zwei bis vier Wochen entfalten die Zutaten ihr vollständiges Aroma.“ Bis dahin sollte der Stollen lichtgeschützt und kühl aufbewahrt werden, rät Steffen Böhme. „So zwischen drei und zehn Grad“, fügt er noch an.

Die Besucher auf dem Striezelmarkt werden dann allerdings nicht erfahren, ob sie in Grünberger Stollen beißen, wenn Stollenmädchen Marie Lassig den Riesenstollen vor Tausenden Zuschauern anschneiden wird. „Die Teile sind ja zu einem großen Ganzen zusammengesetzt, aber natürlich macht es uns stolz, Teil davon zu sein“, freut sich Steffen Böhme.

Start am Schlossplatz

Um 10 Uhr startet der Riesenstollen dabei vom Schlossplatz aus auf einer Kutsche, entlang des Fürstenzuges in Richtung Frauenkirche – und von dort dann zum Striezelmarkt. Vier Kaltblüter werden den Stollenwagen ziehen. Die Stollen-Scheiben werden dann verkauft – der Erlös ist traditionell für einen guten Zweck in Dresden bestimmt. „Wer diese Zuwendungen bekommt, bleibt zunächst das Geheimnis des Schutzverbandes Dresdner Stollens – ich darf dazu noch nichts sagen“, muss sich Steffen Böhme noch in Schweigen hüllen. Insgesamt 130 Bäckereien und Konditoreien sind Mitglied im Schutzverband. Und für sie ist die Tradition des Stollenbackens sozusagen eine heilige Sache, denn der Herstellung hatte 1491 der Papst zugestimmt. Er sandte damals einen sogenannten Butterbrief an die Elbe. Seitdem verwenden die Stollenbäcker neben Butter auch andere gehaltvolle Zutaten. Der Christstollen symbolisiert dabei das in Windeln gewickelte Christkind. Die Idee mit dem Riesenstollen stammt im Übrigen von Sachsenherrscher August dem Starken: Der hatte sich 1730 von Dresdens Stollenbäckern einen 1,8 Tonnen schweren Riesenstollen backen lassen. Und genau an diesen Riesenstollen erinnert nun noch das jährlich am Sonnabend vor dem zweiten Advent in Dresden stattfindende Stollenfest auf dem Striezelmarkt. Und auch diesmal wieder mit einem leckeren Stück Grünberg!

zur Startseite