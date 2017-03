Ein Stück Afrika zu Ostern Christa und Hermann Winter verkaufen auf der Ostermesse Schnitzereien aus Kenia. Es ist ihre Art der Entwicklungshilfe.

Elefanten, Kerzenhalter, Schuhanzieher und Ketten aus Afrika verkaufen Christa und Hermann Winter in Sachsen – für einen guten Zweck. © Irmela Hennig

Mais, Zucker, Reis, Bohnen, Öl – Hermann Winter hat die Quittungen allesamt aufbewahrt. Im afrikanischen Kenia hat er die Lebensmittel zusammen mit seiner Frau immer wieder eingekauft. Sie in ein Auto geladen. Und sie dann zur Gehörlosenschule nach Kwale ganz im Süden des Landes gefahren. „Mama Afrika“ wird Christa Winter von den Schulkindern dort manchmal genannt. Denn die Frau aus dem kleinen Uhyst am Taucher in der Oberlausitz und ihr Mann haben ein großes Herz für die Not der Menschen in Afrika.

Das Engagement des Ehepaars, das längst im Rentenalter ist, begann vor vielen Jahren mit einem Koffer. Voll mit afrikanischen Schnitzereien hatte ihn ein Familienmitglied mitgebracht und meinte, Christa Winter könne das doch mal verkaufen. Die Uhysterin tat es. Und verkauft immer noch. Bringt Nilpferde und Giraffen, Elefanten und Kerzenhalter, Schuhanzieher, Ketten, Armbänder und bemalte Straußeneier unter die Leute. Fährt mit ihrem Mann dazu in Einkaufscenter, auf Märkte. Und in den kommenden Tagen zur Messe „Dresdner Ostern“. Was sie ausbreiten auf ihren Tischen, kommt allerdings längst nicht mehr aus dem erwähnten Koffer, aber auch nicht aus dem Internet und nicht vom Großhandel, sondern direkt aus Afrika, meist aus Kenia. Immer wieder reisen die Winters in den fernen Süden. Sie suchen Schnitzer auf, beobachten sie bei der Arbeit, kaufen ihnen vor Ort die Kunstwerke aus verschiedenen Hölzern und anderen Materialien ab und bringen sie nach Deutschland.

Für Christa Winter ist das „Hilfe zur Selbsthilfe“. Man müsse den Menschen die Möglichkeit geben, für sich zu sorgen. Zum Beispiel, indem sie ihr Kunsthandwerk zu Geld machen können. Seit 25 Jahren sind die Winters auf diese Weise aktiv. Längst sind Freundschaften mit Schnitzern entstanden.

Mit dem Verkaufserlös kaufen die Oberlausitzer teilweise weitere Schnitzarbeiten und Kunsthandwerk. Einen Teil der Einnahmen verwenden sie aber auch, um die Gehörlosenschule zu unterstützen. „Wir hoffen, dass wir das noch einige Jahre tun können“, sagt Christa Winter. Es sei aber auch alles eine Frage der Gesundheit. Und des Interesses. „Es ist nicht mehr so leicht, junge Menschen für die Kunst zu begeistern“, hat die engagierte Frau aus Ostsachsen erlebt. „Es ist eine Computerwelt, in der wir heute leben. Vieles ist anders geworden.“

Doch bei der Ostermesse in Dresden kann sie auf den Besuch von treuen Stammkunden hoffen. Für die gibt es sogar ein paar Neuheiten. Neben Holzarbeiten haben die Winters dieses Mal echte Blumen dabei. Außerdem Schmuck aus Malachit, einem grünen Mineral.

Das Ehepaar selbst schätzt die Vielfalt aus zahlreichen Ländern auf der Dresdner Messe. Und die Orchideen-Welten, die dort präsentiert werden – 100 000 Blüten und 20 000 Pflanzen sind angekündigt. Am 24. März gibt es ab 19 Uhr sogar eine Nacht der Orchideen.

Die Messe Dresdener Ostern findet vom 23. bis 26. März auf dem Messegelände, Messering 6, statt. Geöffnet ist 10 bis 18 Uhr, zur Orchideennacht 19 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, es gibt verschiedene Ermäßigungen und Gruppenkarten. Der Afrika-Stand (Nr. 12) der Winters ist in Halle VIA3 zu finden.

