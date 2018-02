Ein Strukturbruch muss vermieden werden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) trifft auf die Leag-Spitze im Tagebau Nochten. Beide wollen die Kohle so lange wie möglich nutzen.

Sachsens Ministerpräsident Micheal Kretschmer (m.), Leag-Vorstand Helmar Rendez (r.) und Leag-Betriebsräte im Tagebau: Kretschmer wünscht sich, dass unter dem Dach der Bergbausaniererin LMBV der Strukturwandel in der Lausitz erfolgt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) blieb dem Treffen fern, weil er bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin weilte. © Joachim Rehle

Nochten. Die Verunsicherung bei den Mitarbeitern der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) ist groß. Gerade im Zusammenhang mit der zähen Berliner Regierungsbildung sind immer wieder neue Szenarien für den Kohleausstieg gezeichnet worden. „Wir wollen nicht, dass aus der Ferne am grünen Tisch über uns entschieden wird“, sagt Konzernbetriebsratsvorsitzender Uwe Teubner. Die Mehrzahl der Bergleute fühle sich wie die „Buhmänner der Nation“.

Es sei für die Weichenstellung in der Lausitz nun entscheidend, wer in die von der Bundesregierung avisierte „Strukturkommission“ für den Strukturwandel delegiert wird. Immerhin hatte die bis dato geschäftsführende Bundesregierung 1,5 Milliarden Euro an Strukturhilfen für die vom Braunkohleausstieg betroffenen Regionen zugesichert.

Vor diesem Hintergrund hat sich am Mittwoch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Tagebau Nochten begeben. „Die Regierung steht zur Kohle“, sagte er vor Pressevertretern und der Leag-Spitze. „Wir brauchen Planungssicherheit, bezahlbare Energie – und die Region benötigt eine Zukunftsperspektive“, pflichtet Leag-Vorstandsvorsitzender Helmar Rendez bei. Man dürfe die Lausitz vor und bei dem anstehenden Wandel nicht alleine lassen, betonen Politik und Wirtschaft immer wieder im Einklang. Sachsens Regierungschef wird noch deutlicher: „Wir wollen keinen Strukturbruch befördern, denn wir wissen, was 1990 geschehen ist.“ Damals gab es Massenentlassungen und eine Abwanderungswelle in Größenordnungen, deren Folgen noch bis heute die „Tagebau-Kommunen“ beschäftigen.

Allerdings beträgt die Wertschöpfung aus der Kohlewirtschaft immer noch gut 1,4 Milliarden Euro – ist kurzfristig also kaum ersetzbar, wie Kretschmer betont. Insofern sei ein „schneller, politisch gewollter Ausstieg aus der Kohle nicht der richtige Weg“. Vielmehr sei aus Sicht der Staatsregierung der Kohleausstieg von der Wirtschaftlichkeit der Energiegewinnung abhängig. Heißt: Kohle soll in der Lausitz so lange gefördert werden, wie sie die Energieversorgung am wirtschaftlichsten sicherstellt. Dass die Kohle noch gebraucht wird, zeige sich laut Leag am deutlichsten in diesen Tagen: 100 000 Tonnen Braunkohle werden derzeit täglich im Tagebau Nochten gefördert. Das Kraftwerk Boxberg fahre auf der Maximalstufe.

„Wir brauchen zwischen 25 und 30 Jahre, um den Strukturwandel auch zu gestalten“, sagt Michael Kretschmer. Auch die Leag wolle künftig neue Geschäftsfelder im Energiebereich erschließen, erklärte Helmar Rendez. Dafür werde Zeit benötigt. Dem entgegnet Gerd Lippold (Bündnis 90/Die Grünen): „Wer seit vielen Jahren selbst das Nachdenken über eine Zukunft nach der Kohle verweigert hat, der muss sich jetzt gegenüber den Beschäftigten und den betroffenen Anwohnern «ehrlich machen», indem er auch Verantwortung für entstandenen Zeitdruck beim notwendigen Strukturwandel übernimmt.“

zur Startseite