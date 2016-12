Ein Stern für Mariä Namen Löbaus Katholiken haben von der Herrnhuter Sterne GmbH eine Spende bekommen. Anlass ist ein großes Jubiläum.

Michael Dittrich, Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde Löbau, (links) und Oskar Scholz, Geschäftsführer der Herrnhuter Sterne GmbH (rechts), freuen sich gemeinsam über den neuen Weihnachtsstern für Löbaus katholische Pfarrkirche. © thomas eichler

Vor der katholischen Pfarrkirche „Mariä Namen“ in Löbau leuchtet seit Dienstag ein riesiger Herrnhuter Weihnachtsstern. Allein das Anbringen des Sterns hat vor dem Kirchengebäude, für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde und vor allem eine Gruppe Kinder, die auf den Beginn ihres Religionsunterrichts gewartet haben, wollten sich das erste Leuchten des Sterns nicht entgehen lassen.

Dass ein heller Stern zur Weihnachtszeit auf dem Gelände der Pfarrkirche an der Löbauer August-Bebel-Straße strahlt, ist eigentlich nichts Neues. Denn auch in den vergangenen Jahren hat dort ein Stern gehangen. Allerdings sei dieser im Laufe der Jahre etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, so Pfarrer Michael Dittrich, der nicht mit einem ramponierten Stern in das bevorstehende Jubiläum starten wollte. Denn im nächsten Jahr feiern Löbaus Katholiken das 125. Weihfest ihrer Kirche. Also musste ein neuer Stern her und Dittrich wandte sich direkt an die Experten schlechthin – die Herrnhuter Sterne GmbH. Und das mit Erfolg: Geschäftsführer Oskar Scholz übergab am Dienstagnachmittag höchstpersönlich das neue Exemplar für Löbaus katholische Pfarrkirche. „Wir wollten den Wunsch des Pfarrers unterstützen. Ab sofort soll der Stern Licht und Wärme spenden“, sagt Scholz.

Am 11. September 1892 wurde das Gebäude an der August-Bebel-Straße offiziell geweiht. Auf die große 125-Jahrfeier wollen die Mitglieder der Kirchgemeinde aber nicht bis nächstes Jahr warten. „Das Weihejahr hat bereits am ersten Advent begonnen“, so Pfarrer Dittrich, dem der neue Weihnachtsstern viel Freude bereitet. Auch, wenn er nicht pünktlich zum Adventsbeginn in Löbau eingetroffen ist.

