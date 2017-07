Ein Stern, der Afras Namen trägt Ein raffiniertes Licht wird am 6. August in der Kirche auf der Meißner Freiheit aufgehen.

Die Idee zum Afra-Stern von Georg Krause geht zurück auf das Erscheinungsbild der vor dem Meißner Burgberg gelegenen St. Afra-Kirche. Ihre Entstehungsgeschichte reicht zurück bis in das Jahr 986. © Claudia Hübschmann

Bislang existiert von der Heiligen Afra nur ein Schriftzug. In einen, bis heute verwendeten, Abendmahlskelch von 1475 ist ihr Name eingraviert. Bilder von der Märtyrerin, die während der römischen Christenverfolgung in Augsburg verbrannt worden sein soll, gibt es dagegen keine mehr. Sie fielen den Bilderstürmern zur Zeit der Reformation zum Opfer. Ein Defizit tut sich auf, welches Afra-Kirchvorsteher Georg Krause seit Jahren umtreibt. Ganz ökumenisch gedacht, hat er es mit einem besonderen Stern gefüllt.

Gute Christen – wie Afra – seien nach ihrem Tod im Himmel aufgehoben. Von dort strahlten und leuchteten sie wie die Sterne am Firmament. Mit diesem Bild schlägt Krause den Boden von der heiligen Frau zum Symbol des Sterns. Dieser ist freilich kein simples Vieleck, sondern ein mit Zahlenmystik aufgeladener, hochkomplexer geometrischer Körper. Insgesamt vier flache Sterne hat Krause ineinander gesteckt, um die gewünschte Form zu erreichen. Die Zahl vier kann dabei für die Himmelsrichtungen stehen, für die vier Evangelisten, vier Elemente und vieles mehr. Einen ähnlichen Bedeutungsreichtum bieten die Vielfachen von vier wie zwölf oder 24. Zwölf Propheten und zwölf Apostel kennt die Bibel.

Während der Afra-Stern bislang vor allem als Metallmodell und Schnittbogen aus Papier existierte, wird er ab Anfang August in massiver Gestalt in der Afra-Kirche strahlen. Mit Hilfe von Spezialfirmen und vieler Helfer ist eine beeindruckende Aluminium-Konstruktion entstanden, welche durch Lichtkammern in den Schmalseiten in dunklen Zeiten die Kirche aufhellen kann. „Die Intensität des Lichts ändert sich. Das regt zur Meditation an“, sagt Krause. Das Geld für den Bau konnte dem Kirchvorsteher zufolge zu großen Teilen aus dem Verkauf der Metall- und Papiermodelle erlöst werden.

Die Übergabe des Sterns an die Gemeinde erfolgt am 6. August, 14.30 Uhr.

