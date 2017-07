Ein Staudamm zum Mitnehmen Dank mobiler Sperren verfügen Feuerwehren im Notfall schnell über ein kleines Wasserreservoir. Nicht alle sind begeistert.

Die mobile Staustelle der Feuerwehr Ostrau bei einem Einsatz: Ihr Aufbau geht schnell. Sie lässt sich V-förmig unterschiedlich weit aufklappen und so an verschiedene Bachbreiten anpassen. © André Braun

Im Brandfall schnell ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, ist für Feuerwehren – gerade im ländlichen Raum – mitunter ein Problem. Deshalb nutzen die Kameraden auch Teiche, Flüsse und Bäche als Reserve. Doch nach andauernden Trockenperioden wie zuletzt war bisher eine Wasserentnahme schwierig.

Ausgerechnet ein Biber kann Abhilfe schaffen. Dabei handelt es sich um eine Art Staudamm zum Mitnehmen. Die Ostrauer Kameraden bauten ihre mobile Staustelle kürzlich beim Brand in Wutzschwitz auf. Das dauerte keine zwei Minuten. Sie sieht aus und funktioniert wie eine Art Tapeziertisch: Die Staustelle besteht aus zwei Aluminiumriffelblechen, die über nicht rostende Scharniere verbunden sind, und einem Boden aus strapazierfähigem Kunststoff. Die mobile Staustufe lässt sich v-förmig unterschiedlich weit aufklappen und somit an die verschiedenen Bachbreiten anpassen. Der Wasserdruck sorgt dafür, dass sich die Plane an den Boden schmiegt. Das sorgt für Stabilität, dichtet ab, hält Schlamm und Kieselsteine fern und staut so das Wasser an.

Ein Biber für rund 1 000 Euro

Die vier Ostrauer Wehren sind seit 2014 mit dem Biber ausgestattet, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die Kosten lagen zwischen 800 und 1 200 Euro pro Staustelle. „Wir haben drei Ortswehren mit den kleineren ausgerüstet, die für unsere kleineren Bäche ausreichen. Die Ostrauer Wehr hat eine größere bekommen, um die Große Jahna nutzen zu können“, sagt er.

Die Gemeinde ist in der Region Vorreiter, was die Anschaffung der Technik betrifft. Die Harthaer besitzen die Biber ebenfalls. Dass sich die mobilen Staustufen bewähren, hat sich rumgesprochen. Die Einsatzkräfte aus Zschaitz-Ottewig haben den Ostrauern über die Schulter geschaut. „Die Finanzmittel zur Anschaffung einer mobilen Staustelle – Typ Biber – wurden für die Ortsfeuerwehr Ottewig im Haushaltsjahr 2017 eingestellt“, erklärt Mandy Härtner von der Gemeindeverwaltung. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen die Zschaitzer ebenfalls eine erhalten.Die Leisniger Ortswehren sind laut Ordnungsamtschef Uwe Dietrich von der Sinnhaftigkeit überzeugt, besitzen aber noch keine.

In Waldheim denkt die Stadtverwaltung über einen Kauf nach. Das hat Bauamtsleiter Michael Wittig nach einem entsprechenden Hinweis des Gebersbacher Ortswehrleiters Pierre Jelinek gesagt.

Es gibt jedoch auch Wehren, die diese Technik nicht benötigen. An Bächen in Technitz, Keuern und Ebersbach werden Auffahrbohlen zum Anstauen des Wassers verwendet. „Der Effekt ist derselbe wie bei den mobilen Staustellen“, so Döbelns Stadtsprecher Thomas Mettcher. Die Kameraden nutzen zur Löschwassergewinnung Hydranten, stehende Gewässer, die Freiberger Mulde, die Zschopau oder kleinere Fließgewässer. Das sei ausreichend.

Ähnlich sieht das der Striegistaler Gemeindewehrleiter Norbert Fiedler: „In der letzten Zeit sind neue unterirdische Löschwasserentnahmebrunnen und Zisternen angelegt worden. Damit sind wir gut ausgestattet.“ Bei den Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises Mittelsachsen suche man die Biber ebenfalls vergeblich, so Sprecherin Cornelia Kluge. Allerdings gebe es für Kommunen, die einen Antrag für die Beschaffung stellen, Fördergeld.

