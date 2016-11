Ein Staubsauger für 3 000 Euro? Eine 84-Jährige sieht sich von einem Vertreter über den Tisch gezogen. Der Mann verteidigt sich.

Erst als der Vertreter ihre Wohnung wieder verlassen hat, wird der alten Dame – wie hier im Foto nachgestellt – klar, dass sie für ihre kleine Wohnung einen 3 000 Euro teuren Staubsauger gekauft hat, für den sie nun Raten zahlen soll. © Claudia Hübschmann

Aufregende Wochen habe sie hinter sich, allerdings in negativem Sinne, sagt die Meißnerin Erna Helscher. Ihren richtigen Namen möchte die 84-Jährige auf gar keinen Fall in der Zeitung lesen. Die Sache ist ihr wohl auch etwas peinlich. Warnen möchte sie jedoch trotzdem.

Angefangen hat alles Anfang Oktober mit dem Besuch des Leiters der Lux-Hauptagentur Dresden Tilo Krause. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Lux ist für seine Staubsauger bekannt. Ähnlich wie beim Konkurrenten Vorwerk werden diese direkt vertrieben – das heißt über Vertreter, die sich ihre Kunden unmittelbar vor Ort suchen. Die Branche hat nicht unbedingt den besten Ruf. Im Internet finden sich in regelmäßigen Abständen Medienberichte über schwarze Schafe.

Erna Helscher und Tilo Krause kennen sich bereits. Vor ein paar Jahren hätte die Rentnerin dem gesprächigen und zuvorkommenden Herren fast schon mal einen Staubsauger abgekauft. Dann zerschlug sich das Geschäft jedoch.

Warum aber hat sie Tilo Krause Anfang Oktober erneut in ihre Wohnung gelassen? Die rüstige Seniorin kann es sich selbst nicht so richtig erklären. „Irgendwie war ich in diesem Moment wie verblendet. Dann hat er noch etwas gesagt, als ob mein alter Staubsauger verdreckt wäre. Da ging es mir durch und durch“, berichtet Erna Helscher von dem Treffen.

Tilo Krause hat den Besuch anders im Gedächtnis behalten. Seiner Aussage nach habe sich die alte Dame über ihren alten Staubsauger beklagt. Mit diesem sei sie nicht zufrieden. Er habe deshalb auf den Handyclean aus dem Hause Lux verwiesen. Laut Werbetext bildet der Handstaubsauger die perfekte Alternative zum Bodengerät. „Den habe ich ihr vorgeführt, und Frau Helscher hat selbst damit gearbeitet“, sagt Krause. Die 84-Jährige sei regelrecht begeistert gewesen und wäre ihm fast um den Hals gefallen. Anschließend wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet.

Nur ganz, ganz schnell heraus

Bei der Summe, die in dem Vertrag steht, stimmen die Aussagen der Seniorin und des Vertreters nun wieder überein. Den stolzen Betrag von 3 000 Euro soll sie für ihren neuen Staubsauger berappen. Um dies bei der schmalen Rente überhaupt möglich zu machen, wird vereinbart, den Kaufpreis in einzelnen Raten zu zahlen, angefangen mit 170 Euro.

Als Tilo Krause die nur 47 Quadratmeter große Wohnung verlässt und Erna Helscher diese Details liest, ist der blendende Eindruck des Vertreter-Besuchs sehr plötzlich verflogen. Zurück bleibt eine ernüchterte und aufgewühlte alte Dame. „Was soll ich in meinem Alter und in meinem kleinen Heim mit so einem teuren Gerät?“ Das habe sie sich in diesem Moment gefragt. Eigentlich wollte sie nur ganz, ganz schnell heraus aus dem teuren Vertrag und vor allem ihren alten Staubsauger wieder zurück. Den hatte der Direktverkäufer nämlich gleich mitgenommen, um ihn später zu entsorgen.

Erna Helscher fasst sich ein Herz, setzt einen Widerruf auf und schickt diesen auf die Reise. Vertreter Krause nimmt das erstaunt zur Kenntnis. Er verteidigt den Geschäftsabschluss. Der Lux-Handyclean sei genau für solche kleinen Wohnungen konstruiert worden, wie die der 84-Jährigen. Ja, den Preis empfänden er und seine Kollegen ebenfalls als hoch. Den gebe jedoch das Unternehmen vor. Dafür erhielten die Kunden einen Rundum-Service, der sich sehen lassen könne. Bei einem Defekt käme er zum Beispiel sofort vorbei, nehme das kaputte Gerät zur Reparatur mit und lasse einen Leihstaubsauger zurück.

Bei Sylvia Neubert von der Verbraucherzentrale Sachsen in Meißen löst die Geschichte Kopfschütteln aus. Solche Fälle, wo sich Kunden von Vertretern über den Tisch gezogen fühlen, seien seltener geworden, kämen trotzdem regelmäßig weiter vor. Erna Helscher hat nach Aussagen der Expertin genau richtig gehandelt und innerhalb der vorgegebenen 14 Tage einen Widerruf verfasst. Die Verbraucherzentrale half ihr dann bei weiteren Schritten. Sylvia Neubert zufolge sollten in diesem speziellen Fall auch die Finanzierungsvereinbarung gekündigt und der Einzug der Raten vom Konto widerrufen werden. Erna Helscher hat mittlerweile ihren alten Staubsauger zurückerhalten. Und auch die erste Rate, hofft sie bald wieder als Plus auf ihrem Kontoauszug vermerkt zu sehen.

