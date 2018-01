Ein Statement für die Neustadt

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Bahnhofsvorplatz 1a-c sollen aus den Gewerberäumen Wohnungen werden – mit Terrasse. Grundrissänderungen verstehen sich hier praktisch von selbst. Am Bahnhofsvorplatz 1a-c sollen aus den Gewerberäumen Wohnungen werden – mit Terrasse. Grundrissänderungen verstehen sich hier praktisch von selbst.

Steffen Markgraf will Investitionen der Wohnungsgesellschaft in den nächsten Jahren gezielt in die Neustadt lenken. WK I und WK III stehen dabei besonders im Fokus. Fotos: Uwe Schulz (3)

Die Bäume verdecken den Leerstand. Geht es nach dem Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft, sollen nach der Investition von 1,2 Millionen Euro die Herrmannstraße 12-20 und 22-26 überaus gefragte Adressen in Hoyerswerda sein – mit Balkon und Mietergärten für die Erdgeschoss-Bewohner.

Zum 1. Mai 2017 hat Steffen Markgraf die Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda übernommen. Das Jahr lief praktisch noch unter der Planung, wie sie Vorgängerin Margitta Faßl mit dem Team auf den Weg gebracht hat. Sechs Millionen Euro wurden investiert. Nach Unternehmensangaben konnte ein Jahresüberschuss von 3,4 Millionen Euro erzielt werden. Jetzt geht es ins neue Jahr, das erstmals die Handschrift des neuen Geschäftsführers trägt. Gestern stellte er die Pläne im Rahmen eines Pressegesprächs vor. Kernaussage: „Wir streben schon eine Neuausrichtung an und leben das jetzt!“

Wieviel investiert die WH in ihren Häuserbestand?

In diesem Jahr will die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda (WH) rund 7,8 Millionen Euro in den Mietwohnungsbestand investieren - zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Rund 3,8 Mio Euro werden davon für Kleininstandsetzungen verwendet. Dazu kommt rund eine Million Euro für die Instandhaltung von Fassaden, Treppenhäusern und Einzelheizungsanlagen. Neue Anstriche gibt es beispielsweise für die Gebäude Am Bahnhofsvorplatz 2 a-c und 4 a-g, Am Elsterbogen 2-6, Gartenstraße 31 und 32 sowie Virchowstraße 19-23. Weitere 2,3 Millionen Euro werden in größere Projekte gesteckt.

Wo liegt in diesem Jahr der Investitionsschwerpunkt?

Der Hauptfokus soll auf die Neustadt gelegt werden. Nach außen will man signalisieren: Hoyerswerda ist eine lebens- und liebenswerte Stadt. Laut Steffen Markgraf sagen viele Leute: Wir wollen in der City bleiben, wenn ihr ein bisschen was macht. Die Altstadt ist aus Sicht der Wohnungsgesellschaft durchsaniert. Investitionsentscheidungen sollen daher gezielt in die WK I und III gelenkt werden. „Die Leute wollen kurze Wege und am Leben teilhaben.“ Im WK I spielt der neue Oberschulstandort eine Rolle, das soll von der Wohnungswirtschaft flankierend begleitet werden. „Es gibt Investitionsbedarf im WK I, da haben wir teilweise Leerstand 30 Prozent. Das geht gar nicht“, sagt Steffen Markgraf. Umbau und Sanierung der Dameraustraße 20 haben gezeigt, dass die Nachfrage groß ist. In diesem Jahr widmet man sich den beiden Viergeschossern Herrmannstraße 12-20 und 22-26 mit insgesamt 96 Wohnungen. Grundrissänderungen sind teilweise geplant. Jede Wohnung soll künftig über einen eigenen Balkon verfügen. Für fast jede Wohnung im Erdgeschoss soll je nach Gelände und bautechnischer Möglichkeit ein Mietergarten (rund 30-40 qm) geschaffen werden. Umzäunt mit Rasen als Basis und ansonsten frei gestaltbar. Elektro- und Wasseranschluss soll es auch jeweils geben. Laut Steffen Markgraf wurde das mit den Mietern diskutierte Projekt überwiegend gut aufgenommen. Rund 1,8 Millionen Euro werden investiert. Und man will sich in den Planungen auch das bestehende Parkplatzproblem genauer anschauen.

Wo wird in diesem Jahr

noch investiert?

Zweitgrößte Investition sind mit rund 300 000 Euro die Arbeiten an der Herderstraße 20-24 im WK III. Das Haus bekommt ein Wärmedämmverbundsystem, frische Farbe an Fassade und in den Treppenhäusern, Balkone an den Giebeln. Die Zufahrt vor den Hauseingängen soll verbreitert werden. Am Bahnhofsvorplatz setzt die WH die Umwandlung von Gewerberäumen zu Wohnraum fort. 200 000 Euro soll das kosten.

Wie sieht es künftig aus mit Neubauten?

Die Wohnungsgesellschaft trägt sich mit dem Gedanken, ein neues Stadthaus mit 600 Quadratmetern Wohnfläche für achte Wohnungen in der Neustadt zu errichten. Die Planungen sollen 2018 laufen, gebaut wird frühestens 2019. Im März sollen dazu weitere Informationen spruchreif sein.

Wie sieht es beim Thema Leerstand und Abriss aus?

Der Leerstand lag zum 31.12.2017 bei 11,8 Prozent, damit 1,6 Prozent höher als im Vorjahr. „Wir würden uns wohler fühlen mit 7 Prozent. So ist das interne Ziel“, sagt Steffen Markgraf. Außer den beiden genannten Blöcken im WK III ist 2018 kein weiterer Abriss geplant. Die WH will das Marketing verstärken, bis in 30 Kilometer Entfernung werben. „Wir wollen Zuzug!“. Man könne aber jetzt nicht sagen, dass es fünf Jahre lang keinen Abriss geben wird. Man schauen etwa zehn Jahre voraus, wie viele Wohnungen gebrauchen werden, nicht wo exakt abgerissen wird. Objektspezifisch denkt man bei der Wohnungsgesellschaft nur noch in Jahresscheiben.

zur Startseite