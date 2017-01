Sportlerumfrage 2017 Ein starkes Leichtgewicht Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Frauen: Pauline Walzak, Gewichtheben, SG Fortschritt Eibau

Pauline Walzak © sz thomas eichler

Die 1,55 Meter große und 51 Kilogramm leichte Pauline Walzak gehört mit 63 kg im Reißen und 77 kg im Stoßen zu den stärksten deutschen Gewichtheberinnen in den Gewichtsklassen bis 48 bzw. bis 53 kg. Die Dritte der Jugend-Europameisterschaften im Reißen und deutsche Jugend-Gewichtheberin 2015 gewann trotz einer längeren Verletzungspause bei den deutschen Meisterschaften 2016 ihren fünften nationalen Jugend/Juniorentitel und holte bei den Frauen Silber.

Darüber hinaus sicherte sich die 17-jährige Walddorferin bei den 34. Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin den Meistertitel und mit 106,0 Punkten die zweithöchste Relativwertung der gestarteten 21 Athletinnen.

Die Walddorferin fand vor neun Jahren den Weg in die Gewichtheberhalle, trainierte bei Alexander Preußler und seit drei Jahren am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Bei Meisterschaften und in der Ersten Bundesliga startet sie weiter für Fortschritt Eibau.

