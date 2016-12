Ein starker Junior Hagen Janta ist Deutscher Jugendmeister und erfüllt die Kadernorm, die ihm jetzt eine Sportförderung garantiert.

Der Großenhainer Gewichtheber Hagen Janta, der für den AC Meißen in der zweiten Bundesliga hebt, ist frischgebackener Deutscher Jugendmeister. © Claudia Hübschmann

Das Szenario ist vor jedem Versuch identisch: Hubertus Marx „knetet“ noch einmal schnell durch die Schultern seines Schützlings Hagen Janta. Dann ein kurzer Klaps – und schon steht der 17-jährige Großenhainer auf der Gewichtheberbühne. Vor knapp drei Wochen erlebte Hagen Janta beim Turnier um den „Pokal der Blauen Schwerter“ in Meißen seine wohl bisher größte Herausforderung. Am vergangenen Wochenende legte der Junior nach. In Berlin holte er sich den Titel des Deutschen Jugendmeisters. „Die deutsche Meisterschaft ist der bedeutendste Wettkampf in dieser Altersgruppe“, erklärt Hagens Trainer Hubertus Marx. Denn damit verbunden sei die Möglichkeit, mit starken Leistungen Verbandskadernormen und damit eine Sportförderung zu erlangen.

Das hat Hagen Janta, der für den AC Meißen in der zweiten Bundesliga hebt, in Berlin nachdrücklich unter Beweis gestellt. Mit 245 Kilogramm im Zweikampf, bestehend aus Reißen und Stoßen, übertraf er die Vorgaben für die Norm als C-Kader. „Das bedeutet, dass er jetzt von der Deutschen Sporthilfe unterstützt wird“, freut sich Hubertus Marx. Hinzu kamen bei der deutschen Jugendmeisterschaft weitere Anforderungen. Beim Mehrkampf ging es um Schnelligkeit und Reaktion beim Pendellauf, wobei die Zeit gestoppt wird. Kraft und Dynamik brauchten die Jungs beim Kugelschockwurf, um die Kugel aus dem Hang rückwärts über den Kopf möglichst weit nach hinten zu schleudern. Beim Schlussdreisprung aus dem Stand war Explosivität gefragt. Aus Gewichtheben und Leichtathletik wurde unter Berücksichtigung des Körpergewichts die Gesamtpunktzahl ermittelt. Und da hatte der Großenhain-Meißner Athlet am Ende mit 0,88 Punkten Vorsprung die Nase vorn.

Hagen Janta selbst freut sich über den Titel, die Norm, die Förderung – aber wohl vor allem, dass er für den Schwerter-Pokal in Meißen nominiert wurde. Schon dort schaffte er persönliche Bestleistungen, rangierte sich im international besetzten starken Teilnehmerfeld als 24. sehr ordentlich ein.

Zwei Trainingseinheiten täglich

Derartige Leistungen kommen natürlich nicht von ungefähr. Zurzeit absolviert Hagen Janta eine Ausbildung beim Großenhainer Fitnessclub, der sich „Kraft – Ausdauer – Bewegung“ auf die Fahnen schreibt. Täglich zwei Trainingseinheiten stehen für das Kraftpaket daher auf dem Programm, in Schulwochen trainiert Janta fünfmal pro Woche. Zudem bescheinigt ihm sein Trainer Hubertus Marx sportliche Eigenschaften fast wie aus dem Lehrbuch: „Fleißig und bestrebt, den Trainingsplan mit vorgegebenen Gewichtslasten stets zu erfüllen, was er meistens auch erreicht“, so Marx. „Dazu kommt: Er kann sich gut bei Wettkämpfen motivieren und hat die notwendige Ruhe.“

Beim Schwerterpokal in Meißen konnte sich der frischgebackene Deutsche Jugendmeister natürlich auch einiges von international bereits erfolgreichen Gewichthebern abschauen. Kann er vielleicht sogar irgendwann in die absolute Spitze aufrücken? „Die gewichtheberischen Voraussetzung wie ein Max Lang hat er nicht“, urteilt sein Heimtrainer fachmännisch. „Aber mit dem gehörigen Trainingseifer kann er noch viel erreichen“, ergänzt Hubertus Marx.

