Ein Stall voll mit Krippen Katrin Müller sammelt seit 17 Jahren Krippen. Diese zeigt sie im Advent in Nieder Seifersdorf.

Katrin Müller zeigt in der ehemaligen Schmiede und späterem Stall ihre Sammlung an Krippen aus aller Welt. Wie dieser Lichtelhalter, den ihr eine Freundin aus Weißwasser geformt hat. © Steffen Gerhardt

Inzwischen dürften es fast 300 Krippen sein, die Katrin Müller gesammelt hat. Aber eine ist der Seniorin besonders ans Herz gewachsen: „Die aus meiner Kindheit“, sagt die Nieder Seifersdorferin. Sie war bisher im Besitz ihres Vaters, vor vier Jahren hat sie die Krippe von ihm geerbt. „Mit ihr verbindet mich vor allem der Heiligabend in der Familie. Denn erst an diesem Tag wurde sie aufgestellt“, erzählt sie. Soweit ihr das bekannt ist, hat die Krippe ein schlesischer Holzbildhauer im ausgehenden 19. Jahrhundert geschaffen. Denn ihre Familie stammt aus Schlesien.

Dagegen steht Katrin Müllers Krippensammlung bereits vollständig in der früheren Schmiede und späterem Stall auf dem Grundstück in Nieder Seifersdorf. Hier wohnt das frühere Weißwasseraner Pfarrerehepaar seit 2007. Zum ersten Advent stehen die Türen für eine Besichtigung der verschiedenen Krippen erstmals wieder offen. Im Vorraum zur Schmiede hat Katrin Müller eine Weltkarte hängen. Jedes Land ist mit einem Fähnchen markiert, aus dem die Sammlerin mindestens eine Krippe hat. „Inzwischen sind schon 44 Staaten zusammengekommen, auch einige afrikanische und südamerikanische sind darunter“, sagt die 72-Jährige vor der Karte stehend.

Dass Katrin Müller diese Sammelleidenschaft pflegt, hat sie eher einem Zufall zu verdanken, erzählt sie. „Für unsere Kirche in Weißwasser sollte ich 1999 eine Krippenausstellung auf die Beine stellen. Und weil das schwierig war, Krippen dafür zu bekommen, fing ich an, selbst welche zu sammeln.“ Inzwischen hat sich das über ihren Bekanntenkreis herumgesprochen, das Frau Pfarrer Krippen aus aller Welt sammelt. „Dabei ist mein Mann fein raus, er hat nun immer das passende Geschenk für mich“, spielt sie auf ihre Sammelleidenschaft an. Und ihr Sohn, der in den Niederlanden lebt, hat sie schon mit einigen holländischen Ausführungen überrascht.

Für Katrin Müller ist es faszinierend zu sehen, wie jedes Land die Geburt Christi aus der Weihnachtsgeschichte darstellt. „Jesus ist zu uns gekommen, das zeigt jede Krippe auf ihre Weise. Ganz gleich ob in einer Mohnkapsel oder so groß wie eine Puppenstube.“ Ihre eigene Puppenstube hat Katrin Müller ebenfalls in der Schmiede stehen. Aber das ist eine andere Geschichte, die sie ihren Gästen gern erzählt.

Krippenausstellung im Stall in Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Straße 25, im Advent am Wochenende und vom 26. bis 30. Dezember jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr.

