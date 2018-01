Ein Ständchen zum hundertsten Erika Stamke feierte im Seniorenzentrum in Pirna ihren 100. Geburtstag. Sie sang sogar kräftig mit.

Erika Stamke freute sich sehr über die Glückwünsche. © Norbert Millauer

Pirna. Das Jahrhundert ist vollendet: Erika Stamke feierte am Donnerstag im Wohnbereich A2 des Seniorenzentrums an der Einsteinstraße in Pirna ihren 100. Geburtstag. Das Pflegepersonal hatte mit den Bewohnern für die frühere Buchhalterin ein kleines Programm vorbereitet, Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke überbrachte einen Blumengruß. Im Sinne ihres Leitspruches für ein langes Leben „Ein Schlückchen in Ehren…“ stieß sie mit einem Schluck Sekt an und überraschte alle Anwesenden, indem sie mit kräftiger Stimme den Geburtstagschor unterstützte. (SZ)

