Ein Ständchen für die Heimatgruppe Das Ensemble feiert Geburtstag und lädt Musikfreunde dazu ins Waldhaus Kalkbrüche ein. Dann darf auch viel gelacht werden.

Vereinschefin Annett Rößler übt mit den Sängern für das Geburtstagskonzert der Striegistaler Heimatgruppe. Auch bei dieser Gelegenheit ist sicher das Sachsenlied zu hören, das Sonnhild Zill und Gerhard Jost geschrieben und 1994 Kurt Biedenkopf überreicht haben. © André Braun

Katrin Poppe und Elke Boden gehören zu den Gründungsmitgliedern der Kulturgruppe Berbersdorf. Deren erste Auftritte sind 40 Jahre her und gehen auf eine Initiative des damaligen Kinderchores der Schule Berbersdorf zurück. Die Schule gibt es zwar nicht mehr, dafür aber die Striegistaler Heimatgruppe Berbersdorf, wie sie seit der Vereinsgründung 1995 heißt. Und Katrin Poppe und Elke Boden sind noch immer dabei.

An der Spitze des Vereins steht jetzt die 35-jährige Annett Rößler. Sie hat Gerhard Jost abgelöst, der indes Ehrenmitglied ist, in den Anfangsjahren Vorsitzender war, „und ganz viel organisiert hat“, erinnert sich Annett Rößler. „Wir haben sehr häufig an Sängertreffen teilgenommen“, erzählt sie. Inzwischen stehen zwischen acht und zehn Auftritte im Jahr an, die meisten in der Adventszeit. Da hat die Heimatgruppe im vergangenen Jahr auch die Roßweiner unterhalten. Außerdem trat und tritt sie bei Weihnachtsmärkten in Hainichen, Nossen und anderen kleineren Städten auf.

Auch für Geburtstage und Feste können Veranstalter die Heimatgruppe buchen. Die Männer, Frauen und Kinder unterhalten nämlich mit mehr als nur einem Gesangsprogramm von Volkslied bis Schlager. Sie schlüpfen auch in verschiedene Rollen und spielen zum Beispiel das Lied „Wenn der Topf aber nun ein Loch hat“. Und damit noch nicht genug. Zu besonderen Anlässen treten einige der Sänger auch als „Die Striegistaler Matrosen in Lederhosen“ auf. Dann geht es ausgesprochen lustig zu. „Stimmungslieder sind zurzeit sehr gefragt“, hat Annett Rößler beobachtet.

Für die nächsten zehn Jahre bis zum 50. Jubiläum wünscht sich die Vereinsvorsitzende, dass die Mitgliederzahl wenigstens gehalten werden kann. Im Moment singen und schauspielern 23 Mitglieder zwischen acht und 80 Jahren mit. „Ja“, sagt Annett Rößler, „es geht schon familiär im Verein zu.“ Trotzdem müsse niemand befürchten, als Neuer an der Seite zu stehen. „Es stoßen jedes Jahr neue Sänger dazu. Wer schauen will, ob es ihm bei uns gefällt, der kann sich montags um 17 Uhr zu den Proben im Bürgerhaus Marbach einfinden“, lädt sie ein.

Geburtstagskonzert der Striegistaler Heimatgruppe Berbersdorf am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr im Waldhaus Kalkbrüche im Ortsteil Kaltofen

zur Startseite