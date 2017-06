Ein Sportverein wird 70 Am Wochenende wird in der Burgstadt kräftig gefeiert. Alte Bekannte sehen sich wieder.

Jens Heymann trainiert den Fußballnachwuchs in Hohnstein. Der Sportverein feiert am Wochenende sein 70-jähriges Jubiläum. © Marko Förster

Mit Sport und Tanz feiert Hohnstein am Wochenende den 70. Geburtstag des Sportvereins. Vom 16. bis 18. Juni treffen sich Klubmitglieder, Gäste und Familien auf dem Sportplatz an der Schandauer Straße. Zum Fest haben sich die Hohnsteiner jede Menge einfallen lassen: So wird die Abteilung Kegeln am Sonnabend und Sonntag eine Outdoor-Kegelbahn auf dem Sportplatz aufbauen. Am Freitag, 16. Juni, startet das Jubiläum mit einem Freundschaftsspiel der Alten Herren und dem Veteranentreffen beim Traditionsabend. „Wir hoffen, dass möglichst viele unserer früheren Spieler und älteren Vereinsmitglieder zu uns auf den Sportplatz kommen“, sagt Jens Heymann. Der 30-Jährige ist stellvertretender Vereinsvorsitzender, Chef der Abteilung Fußball und organisiert das Jubiläumswochenende mit. 168 Mitglieder hat der Hohnsteiner Sportverein, 102 davon gehören zur Abteilung Fußball. Hinzu kommen die Kegler und die Akrobaten.

„Wir haben uns entschlossen, unser Jubiläum groß zu feiern, denn neben dem Sport sind das Zusammensein und die gemeinsamen Wettkämpfe und Treffen ein wichtiger Teil unseres Vereinslebens“, erzählt Jens Heymann. Er trainiert jeden Donnerstag die Hohnsteiner Nachwuchsfußballer. Die jüngsten Vereinsmitglieder werden am Sonnabendvormittag ab 10 Uhr auf dem Platz stehen und auf Torejagd gehen: Es ist das letzte Punktspiel der E-Jugend vor der Sommerpause. Ab 11.30 Uhr steigt ein Volkssportturnier für jedermann. Am Nachmittag steht ein Kinderfest auf dem Programm. Der Wochenend-Höhepunkt, die Festveranstaltung, steigt ab 18 Uhr im Festzelt. Ab 20 Uhr startet die Second-Live-Partyband durch. Lauf-Fans kommen am Sonntag ab 9.30 Uhr beim Ranglistenlauf „Rund um Hohnstein“ ins Schwitzen. Gegen 10 Uhr am Sonntag startet ein nicht ganz ernst gemeinter Wettkampf: der 1. Hohnsteiner Bier-Athlon.

Anmeldung zum Volkssport-Fußballturnier, Sonnabend, 17. Juni, 10 Uhr: Jens Heymann, Telefon: 0173 6832755

