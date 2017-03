Ein Spielplatz für Erwachsene In der Nähe des Bautzener Kinos kann man jetzt seine Fitness trainieren. Zwei neue Geräte wurden dafür aufgestellt.

Packte beim Aufbau der Spielgeräte selbst mit an; Bautzens Baubürgermeisterin Juliane Naumann. © Stadtverwaltung

Zusammen mit seinem Kollegen Heinz-Jürgen Graf erledigt Steffen Weiß von der Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB) die letzten Handgriffe an einem Power-Fahrrad, eine Art Hometrainer. Dieses wurde jetzt zusammen mit einem Crosstrainer auf dem Spielplatz zwischen der Dr.-Ernst-Mucke-Straße und der Tuchmacherstraße in Bautzen aufgestellt. Steffen Weiß hat hier in den 70er Jahren selbst mit seinen Kindergartenkumpels im Buddelkasten gespielt. Denn der gut gesicherte Platz hinter der Stadtmauer war damals der Spielplatz für den Hochhaus-Kindergarten. Das Gelände diente aber auch schon als Platz für Freilichtkino.

Seit 1998 ist es ein Spielplatz mit unterschiedlicher Ausstattung. Unter anderem gibt es hier einen künstlich aufgeschütteten Rodelberg und eine kleine Rollerbahn. Hinter dem Rodelberg wurden bereits 2014 zwei Fitnessgeräte, nämlich ein Beintrainer und ein Balancierbalken, aufgestellt, die auch weiterhin genutzt werden können. Baubürgermeisterin Juliane Naumann bezeichnete den Platz in seiner jetzigen Form als „Fitnessstudio unter freiem Himmel“. Wer in den Wallanlagen joggen geht, findet hier ein ergänzendes Angebot. Auf einen bei der Jugendideenkonferenz geäußerten Wunsch hin, soll im Sommer noch eine Tischtennisplatte aufgestellt werden. Der Platz in den Wallanlagen ist für Menschen ab 14 Jahren geeignet, im Grunde also ein „Spielplatz für Erwachsene“. Die Nachfrage für solche Plätze sei da, deshalb sollen künftig noch weitere ähnliche Areale eingerichtet werden, kündigt Juliane Naumann an.

Hunde sind verboten

Die beiden neuen Geräte zusammen kosten 5 500 Euro, sie wurden aus dem städtischen Haushalt finanziert. Ebenfalls neu aufgestellt wurde Schild mit der Benutzungsordnung in deutscher und sorbischer Sprache. Daraus geht hervor, dass der Platz ganzjährig von 8 bis 20 Uhr genutzt werden kann. Und: Hunde sind auf dem Geländer verboten.

Ein Hundespielplatz sei an dieser Stelle nie geplant gewesen, erklärt Juliane Naumann. Vor wenigen Tagen hatte eine Hundebesitzerin eine Unterschriftensammlung zum Thema gestartet und vorgeschlagen, den Hundespielplatz an genau dieser Stelle einzurichten. An die Stadt sei diese Idee jedoch nie herangetragen worden, sagt die Baubürgermeisterin.

