Ein spezieller Hochzeitstag Vier Paare wollten am 17.7.17 in Freital heiraten. Den Termin können sie sich bestimmt gut merken.

An Tagen mit einem außergewöhnlichen Datum machen Standesbeamte schon mal Sonderschicht. © dpa

17.7.17 – auf dieses besondere Datum als Hochzeitstag hatten es in Freital vier Paare abgesehen. Sie gaben sich am Montag im Rathaus Potschappel das Ja-Wort. „Die Anzahl ist für einen normalen Wochentag durchaus als hoch einzuschätzen und sicherlich allein auf dieses außergewöhnliche Datum zurückzuführen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. In der Regel gebe es ein oder zwei Eheschließungen pro Tag, manchmal auch drei. Schloss Burgk – Freitals zweiter Ort für standesamtliche Trauungen – wurde für den besonderen Hochzeitstag nicht genutzt.

Auch in Dresden war der Andrang am Montag größer als sonst. Das Standesamt an der Goetheallee hat eigentlich an Montagen geschlossen. An Schnapszahl-Tagen, wie dem 17. Juli, machen die Mitarbeiter aber eine Ausnahme. Insgesamt 15 Paare nutzten die Chance auf einen einprägsamen Hochzeistag. Es waren keine Termine mehr frei. (SZ/win)

