Ein Sommercamp auf dem Darß Der KFV veranstaltete zum siebten Mal die nicht nur sportlichen Ferienspiele an der Ostsee. Das kommt groß an.

Gruppenfoto vor dem Ostseestadion in Rostock. Die 55 Jungen und Mädchen verlebten ein tolles Sommercamp an der Ostsee. © KFV

In den Ferien erlebten 55 Jungen und zwei Mädchen wieder eine unvergessliche Ferienwoche nahe Fischland-Darß. Zum mittlerweile siebenten Mal veranstaltete der Westlausitzer FV das Ewag-Kamenz-Feriencamp in Fuhlendorf in der Nähe von Zingst. Aus dem gesamten Landkreis Bautzen, aber auch Görlitz, Dresden, Meißen, Chemnitz, sogar Magdeburg wurden begeisterte Nachwuchsfußballer aus 20 Vereinen für den Durchgang gemeldet – viele nicht zum ersten Mal.

16 Betreuer aus neun Vereinen – inklusive wie bei der Nationalmannschaft ein persönlicher Busfahrer sowie ein eigenes Küchenteam – waren acht Tage rund um die Uhr für die Kinder da. Ausgebildete Trainer mit DFB-Lizenz leiteten das Training. An einem Tag wurde unter anderem mit allen Jungen und Mädchen das Deutsche Sportabzeichen abgelegt, da auch ein Vertreter des Kreissportbund Bautzen als Betreuer mit an Bord war.

Mehrmals Training am Tag

Mit dem Regiobus legte der Camptroß 1483 Kilometer zurück. Ein Online-Tagebuch berichtete regelmäßig in die Heimat. Somit waren alle Interessierten über die vielen Erlebnisse informiert. Frühsport, tägliches, teilweise mehrfaches Training, Badeausflüge an Bodden und Ostsee, Neptunfest, Tischtennisturnier sowie ein Bingo-Abend sorgten für tolle Abwechslungen neben der Freizeit im weitläufigen Sport-Camp „Seeigel“. Höhepunkte der Woche waren natürlich der Besuch der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek, eine Dampferfahrt von Barth nach Zingst, aber auch die stimmungsvolle Begleitung beim Freundschaftsspiel des FC Hansa Rostock gegen den VfL Wolfsburg im Ostseestadion, bei dem unter anderem Nationalspieler Mario Gomez nur wenige Meter vor den Kindern sein Aufwärmprogramm und die erste Halbzeit abspulte.

Mit der Unterstützung von regionalen Unternehmen konnte der Westlausitzer Fußball-Verband damit zum wiederholten Mal ein wichtiges Nachwuchsprojekt im Landkreis durchführen. Genau 404 Kinder nutzten damit bereits seit 2011 diese wohl seltene Gelegenheit, Hobby mit Freizeit an der Ostsee zu verbinden. Dies sind knapp 60 Kinder je Jahr. Für 2018 wurde bereits die achte Auflage vom 14. bis 21. Juli in der dritten Ferienwoche reserviert. Die Ausschreibung dazu erfolgt traditionell wieder im Herbst des Jahres. WFV-Geschäftsstellenleiter Gojko Sinde: „Wir bedanken uns bei allen Familien für das Vertrauen sowie bei allen regionalen Sponsoren und Partnern für die Unterstützung in jeglicher Hinsicht.“ Dadurch konnten weit mehr als 200 Kilo Sachen, Bälle, Verpflegung, Getränke, Badesachen, Strandspielzeug und weitere Überraschungen mitgeführt werden und diese acht Tage mit Fahrt, Vollverpflegung zu einem moderaten Gesamtpreis angeboten werden. (szo)

zur Startseite