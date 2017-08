Ein Sommer mit Polarluft Das Wetter im Juli schwankte zwischen heiß und kalt. Nicht anders war es mit Sonne und Regen. Rekorde aber blieben aus.

Im temperierten Schwimmbecken im Billy-Bad in Berggießhübel herrschen immer um die 20 Grad Celsius, auch wenn das Wetter mal nicht so prächtig ist. Die Badesaison dauert hier noch mindestens bis 10. September. © Daniel Förster



Eine große Berg- und Talfahrt war das Wetter im Juli, neben schönen, manchmal heißen Tagen herrschte immer wieder Pulloverwetter. Die Zugbahn der Tiefdruckgebiete, der „Jetstream“, ein Starkwindband in der Höhe, verlagerte sich etwa im Wochenrhythmus, und so kam mal schwülwarme Luft aus dem Mittelmeer, mal kalte Polarluft im Osterzgebirge an.

Der Monatsbeginn war regnerisch und trüb mit mäßigen Temperaturen – es konnte nur besser werden. Und das tat es auch, ein Zwischenhoch baute sich auf, es wurde wärmer. Am 4. blieb es mal ganz trocken, aber dann tauchten die ersten Schauer auf. Am 7. Juli wurde in Dohna die 30-Grad-Marke geknackt. Einige Tage blieb es sommerlich, auch wenn Gewitter über unser Gebiet hinwegzogen, die blieben meist harmlos. Am 10. kippte die Wetterlage, immer mehr Kaltluft floss ein. Dabei wurde es ziemlich windig. In Zinnwald wurde gar in Böen die Windstärke 9 erreicht. Der kälteste Tag war der 13. als auch in den Tieflagen gerade noch 20 Grad erreicht wurden. Es war allerdings auch schon deutlich kälter im Juli. Nach dieser Temperaturdelle setzte sich wieder wärmeres Wetter durch.

Schön wurde es erst ab 18. und richtig warm ab 19. Aber das Badewetter hielt sich nicht lange, und trocken blieb es auch nicht. Zum Wochenende am 22. war es schon wieder vorbei mit der Freude. Regen und nachmittags Gewitter kündigten neue Kaltluft an. Wieder wurde es Tag für Tag kälter, es regnete oft, richtig mies war das Wetter am 26., als die Sonne hinter dichten Wolken verborgen blieb und die Höchsttemperatur selbst in Dohna 20,1 Grad nicht überstieg. Gewitter mit Starkregen kamen noch dazu. Zunehmend wurde es dann besser, und zum Monatsende wurde es doch wieder Sommer, wenn auch immer wieder vereinzelt Schauer oder Gewitter dabei waren. So war der 30. der wärmste Tag des Julis, erreichte aber nicht die Junihitze. Auch am letzten Monatstag stieg das Thermometer über die 30-Grad-Marke im Tiefland und auf 24,8 Grad in Zinnwald-Georgenfeld.

Insgesamt lag die Durchschnittstemperatur im Juli etwas über dem langjährigen Mittel, neue Höchst- oder Tiefstmarken wurden aber nicht gesetzt. Ebenfalls etwas zu feucht war es. Beachtlich ist die Zahl der Regentage – immerhin zwischen 22 und 25 Tage. Schlecht für die Heubauern, die zum Trocknen des Heus einige zusammenhängende trockene Tage brauchen.

Die Sonnenscheindauer war im Tiefland im Soll, im Bergland eher unterdurchschnittlich. Nebel gab es, meist nur kurz, auf dem Kamm des Osterzgebirges an acht Tagen, an 23 Tagen aber konnte man hier gute Fernsichten genießen, an sechs Tagen war der Jeschken zu sehen.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

