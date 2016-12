Ein Skikurs mitten in der Stadt Am Weißen Hirsch in Dresden können Kinder am Wochenende die Piste testen – auf echtem Schnee.

Die Skipiste am Weißen Hirsch wird gerade präpariert. © René Meinig

Auch wenn es draußen eher nass und grau aussieht – am Weißen Hirsch warten am Wochenende erste Winterfreuden. Wirklich wahr: Kinder zwischen vier und zehn Jahren können Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr auf einer etwa 25 Meter langen Piste auf dem Konzertplatz einen Ski-Schnupperkurs machen.

20 Kubikmeter Schnee hat Skilehrer Maik Nollain dafür in dieser Woche aus dem Sportpark Ostra hier hochgebracht. „Feinster Pulverschnee“, der vom Abrieb der dortigen Eisbahn stammt. „Wenn die Leute nicht zum Schnee kommen, dann muss der Schnee eben zu den Leuten kommen“, sagt der Oberwiesenthaler, der in den vergangenen lausigen Winterjahren die wachsende Ausflugsmüdigkeit der Dresdner zu spüren bekam. „Die vielen Wetterumschwünge machen die Planungen für die Familien eben immer schwerer.“ Daher hat er kurzerhand beschlossen, seine Ausrüstung einzupacken und selbst in die Hauptstadt zu kommen. Arbeitstitel des Projekts: „Dresdner Winter“. Für 15 Euro können Kinder eine Stunde lang die Piste unsicher machen. Für weitere 5 Euro können Ski ausgeliehen werden.

„Für uns ist das ein Test, ob so etwas auch in größerem Maßstab funktionieren kann“, sagt Nollain. Aus dem leicht abschüssigen Gelände hat er mithilfe einiger Paletten einen Hang gezaubert und sogar einen Lift installiert. „Unser Lift kann sogar sprechen und Naseputzen“, sagt er. Über eine einfache Umlenkrolle zieht er die Kleinen nach der Abfahrt wieder nach oben.

Wenn nicht gerade Dauerregen folgt, dann sollen die Skikurse am Weißen Hirsch auch kommende Woche weitergehen. Dann von 15 bis 19 Uhr.

Kurs-Anmeldung telefonisch unter 0174 9475225 oder per Mail an info@skischule-erzgebirge.de

