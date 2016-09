Ein Signal für den Straßenbau In Reinhardtsgrimma wird schon an der Ortsdurchfahrt gearbeitet, nun ist offenbar das nächste Dorf in Glashütte dran.

In Johnsbach geht der Straßenbau los, könnte man denken. Die Walze kam am Mittwochvormittag nur zufällig vorbei. Erst im nächsten Jahr sollen die Arbeiten an diesem Bauabschnitt starten.



Etwas neidisch schauen viele Johnsbacher nach Reinhardtsgrimma. Dort wird im Auftrag des Landesamtes für den Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Ortsdurchfahrt saniert. Das wünschen sich die Johnsbacher auch. Doch hier wurde bisher „nur“ geplant. Von Straßenbau keine Spur. Nun sieht es so aus, als ob der Ausbau der Straße in naher Zukunft beginnen kann. Die Stadt hat sich mit dem Kreis als Eigentümer dieser Straße auf Details des Straßenbaus geeinigt. „Der Landkreis ist bemüht, mit einem ersten Bauabschnitt im nächsten Jahr zu beginnen“, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der Stadtratssitzung am Dienstag. Demnach sei geplant, ein mittleres, etwa 256 Meter langes Teilstück dieser Kreisstraße von Grund auf neu zu bauen. Dieser Abschnitt befindet sich im Oberdorf und beinhaltet auch den Bereich mit der kaputten Stützwand. Dort ließ das Landratsamt schon vor längerer Zeit Warnbaken aufstellen, die die Straße einengen.

Ortsvorsteher freut sich

Johnsbachs Ortsvorsteher Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach), der auch als Stadtrat tätig ist, zeigte sich erfreut, als er die Ankündigung hörte. „Das ist eine gute Nachricht“, erklärte er. Er hofft, dass nach dem ersten Bauabschnitt zeitnah die anderen folgen werden. „Wenn man erst einmal angefangen hat, macht das Sinn“, ergänzte er. In der Sache stimmte ihm Dreßler zu. Ob der Wunsch wahr wird, vermochte der Rathauschef nicht zu sagen. Denn als Kreisrat weiß Dreßler um die finanzielle Situation des Landratsamtes. Für das Amt sei aufgrund der „komplizierten Haushaltslage“ der Start des ersten Bauabschnittes eine große Herausforderung.

Auch der Ausbau selbst sei eine komplizierte Angelegenheit. Das zeigte sich bereits bei der Vorstellung des Entwässerungskonzeptes. Das ist nötig, weil nicht nur das Regenwasser von der Straße abgeleitet werden muss. Auch zahlreiche Anlieger brauchen kommunale Kanäle, um das Wasser von ihren Grundstücken so abzuleiten, dass es nicht auf die Straße fließt.

Doch nicht nur das bringt viel Aufwand. Auch der Straßenbau selbst ist nicht ohne. Entlang der Straße müssen sechs bestehende Stützwände saniert und fünf neu errichtet werden. An einer Stelle muss der Dorfbach verlegt werden. Nicht weniger kompliziert wird es sein, die Erreichbarkeit der Grundstücke abzusichern. Denn der Straßenbau erfolgt unter Vollsperrung, sagt Dreßler. Da es in Johnsbach keinen durchgängigen Parallelweg zur Hauptstraße gibt, der als Umleitungsstrecke dienen könnte, wird die Baufirma in kurzen Abschnitten arbeiten müssen.

Mit dem Landratsamt hat sich die Stadt zudem darauf verständigt, im Rahmen des Straßenausbaus noch weitere kleinere Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Diese seien notwendig, sagt Dreßler. Würde man sie später anpacken, würde es mehr Geld kosten. Deshalb werden zwei Durchlässe erneuert. Zudem soll der Gehweg, der die Kirche mit dem Buswendeplatz verbindet, neu gestaltet werden und die Alte Dorfstraße eine neue Straßendecke bekommen. Auch am sogenannten Wiesenweg will Glashütte tätig werden. Der kleine Weg verläuft südlich der Ortsdurchfahrt und wird im Zuge des ersten Bauabschnittes in Richtung Glashütte verlängert und an einen anderen bestehenden kleinen Weg angebunden, ergänzt Lutz Grämer vom Bauamt. Nach der Fertigstellung soll der Wiesenweg auch als Gehweg dienen. „An der Ortsdurchfahrt ist in diesem Abschnitt zu wenig Platz, um einen Fußweg direkt neben der Straße zu errichten“, sagt Grämer.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt wird Johnsbach eine Straße haben, die den Regeln des Straßenbaus entspricht. Die Ortsstraße wird 5,50 Meter breit sein und einen 1,50 Meter breiten Fußweg haben. An zwei längeren Stellen wird er über kleinere Ortsstraßen geführt.

