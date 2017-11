Ein Sieg muss her Für die Riesentalente aus dem Rödertal geht es in den zwei Spielen am Wochenende um den Einzug ins Gruppenfinale.

Nadja Irmisch setzt sich hier im Spiel der A-Jugend gegen das tschechische Team von Banik Most erfolgreich am Kreis durch. © Christian Skomudek

Handball, Jugend-Bundesliga. In einer Doppelveranstaltung wird das Gruppenfinale in der Jugend-Bundesliga im Rödertal ausgespielt. Am Sonnabend trifft die A-Jugend der Spielgemeinschaft Rödertal/Radeberg in Großröhrsdorf auf den haushohen Gruppenfavoriten von der HSG Blomberg-Lippe und am Sonntag in Radeberg auf den AMTV Hamburg.

Für die 16- bis 18-jährigen Mädels aus dem Rödertal wird es verdammt schwer, sind sie doch nach den Hinspielniederlagen im Zugzwang. Steffen Wohlrab, neben Mirko Schulz ebenfalls Coach der Nachwuchstalente, sagt vor diesen beiden wegweisenden Spielen: „Schon die Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga war ein Riesenerfolg. Nach den Niederlagen in den ersten beiden Spielen mussten unsere Mädels aber erkennen, wie hoch die Messlatte in dieser Liga liegt. Dennoch haben wir unser Ziel‚ das Erreichen der nächsten Runde, noch nicht aufgegeben. Vor allem gegen Hamburg sehen wir eine realistische Chance, weil dort nicht eine Spielerin auch nur annähernd ihre Bestform abrufen konnte.“

Nach dem souveränen Auftritt in der Qualifikation im niedersächsischen Peine hatte man sich im Rödertal für die laufende Gruppenphase berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen in die Hauptrunde gemacht. Doch dann kam alles ganz anders. Der Ausfall von zwei Leistungsträgerinnen in der Vorbereitung auf die Gruppenspiele zwang das Trainerduo Wohlrab/Schulz zur Umstellung. Bereits das erste Spiel beim Gruppenfavoriten HSG Blomberg-Lippe ging mit 19:42 deutlich verloren. Die verletzungsbedingten Ausfälle konnten nicht kompensiert werden und die Mannschaft konnte in keiner Phase des Spiels an die Leistungen in der Qualifikation anknüpfen. Die Mädels bekamen den Kopf nicht frei und ließen sich hängen.

Das Trainerteam hatte alle Hände voll zu tun, um die Mannschaft auf das zweite Spiel in Hamburg vorzubereiten, speziell im mentalen Bereich. Nach einem sehr nervösen Start und einem schnellen Rückstand kämpften sich die Gäste aus Sachsen Mitte der ersten Halbzeit wieder heran und übernahmen die Führung. Aber auch Hamburg hielt dagegen und so entwickelte sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe mit vielen vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Dann folgten in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Szenen. Zuerst eine unglückliche Rote Karte gegen die Gäste wegen eines Wechselfehlers und kurz danach die erneute Verletzung von Julia Mauksch. Wieder brach die Mannschaft auseinander und verlor ihre Linie.

Hamburg genügten zehn Minuten, um einen Sieben-Tore-Vorsprung herauszuwerfen. Dieser 27:20-Erfolg brachte die Hansestädterinnen in eine komfortable Ausgangsposition. Die Spielgemeinschaft Rödertal/Radeberg benötigt für den Einzug in die Hauptrunden einen Sieg gegen Hamburg mit mindestens sieben Toren Differenz – oder aber einen Punktgewinn gegen Blomberg-Lippe. Unmöglich ist das nicht.

Härtetests in der Vorbereitung

Die Leistungen in den letzten Vorbereitungsspielen waren vielversprechend. Das Trainergespann ging ungewöhnliche Wege und bestritt mehrere Spiele gegen gleichaltrige Jungenmannschaften, um speziell die Härteverträglichkeit und das Durchsetzungsvermögen zu trainieren. Die Mädels wollen nun den Bock noch umstoßen.

Dazu brauchen sie die vielstimmige Unterstützung von den Rängen – und das an beiden Spieltagen. Was ein begeistertes Publikum bewirken kann, haben die SG-Mädels in den Hinspielen erlebt. Spielbeginn am Sonnabend in Großröhrsdorf gegen die HSG Blomberg-Lippe ist um 15 Uhr. Die Partie am Sonntag gegen den AMTV Hamburg findet ab 13 Uhr in der Radeberger BSZ-Sporthalle statt. (az/en)

