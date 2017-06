Fußball Ein Sieg muss her Aus der Landesliga wird es drei Absteiger geben. Für den Döbelner SC ändert sich damit aber nicht viel.

David Banachowicz (mitte) hat vergangene Woche in Borna zwei Tore für den Döbelner SC erzielt. Im letzten Spiel gegen Hartenfels Torgau müssen die Döbelner noch einmal alle Kräfte bündeln, um den Sieg und damit den Klassenerhalt zu sichern. © André Braun

Das Nachholspiel der Landesklasse Nord zwischen Blau-Weiß Leipzig und TSV Schildau dürften die Fußballer des Döbelner SC mit Interesse verfolgt haben. Die Leipziger setzten sich am Mittwochabend mit 3:0 durch und sorgten somit für etwas Erleichterung beim DSC. Denn damit bleibt der Abstand der Schildauer zum Döbelner SC bei fünf Punkten. Der TSV ist damit abgestiegen.

Aus der Landesliga darf der SV Einheit Kamenz (2./66) als Nachrücker in die Oberliga aufsteigen und der SSV Markranstädt hat definitiv für die Landesliga gemeldet. Damit wird es drei Absteiger aus der Sachsenliga geben. Mit dem NFV Gelb-Weiß Görlitz, der seine Mannschaft während der Saison zurückgezogen hatte, und die SG Taucha, die mit dem Abzug von neun Punkten bestraft wurde, sind zwei Plätze fest vergeben. Der dritte Absteiger wird zwischen dem VfB Zwenkau (auswärts in Niesky, Platz 13, 20 Punkte, 32:64 Tore) und dem BSC Freiberg (in Taucha, Platz 14, 20 Punkte, 35:81 Tore) ausgespielt.

Können die Zwenkauer gewinnen, bleibt es in der Landesklasse Nord bei drei Absteigern, weil die Freiberger im Falle des Abstiegs in die Landesklasse Mitte eingegliedert werden. Rutschen die Zwenkauer aber noch auf den 14. Platz ab, dann hat das unter Umständen auch Auswirkungen auf den Döbelner SC. Denn der VfB Zwenkau würde in die Landesklasse Nord eingegliedert und damit würde sich die Anzahl der Absteiger aus dieser Spielklasse auf vier erhöhen. Würde bedeuten, dass der 13. der Landesklasse Nord, das ist momentan der SV Eintracht Sermuth, in die Kreisoberliga absteigen müsste.

Für die Döbelner ändert sich allerdings nicht viel. Sie müssen ihr Heimspiel am Sonnabend (15 Uhr, Heinz-Gruner-Sportpark) gegen den SC Hartenfels Torgau gewinnen, um den zwölften Tabellenplatz und damit den sicheren Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern. Auf den Fakt, dass die Torgauer bereits als Absteiger feststehen, sollten sich die Döbelner Fußballer dabei nicht verlassen. Denn die Gäste werden alles daran setzen, sich mit einem guten Resultat aus der Landesklasse zu verabschieden. Und auch das Ergebnis der Sermuther in Bad Lausick sollte keine Rolle spielen. Zuallererst gilt es, sich auf die eigene Aufgabe zu konzentrieren.

Bei diesem entscheidenden Spiel gegen Hartenfels Torgau setzen die Döbelner auch auf die Unterstützung der Zuschauer. „Wir hoffen, dass trotz des Döbelner Stadtfestes viele Fans in den Heinz-Gruner-Sportpark kommen und unsere Mannschaft anfeuern. Vielleicht bleiben ja einige Eltern mit ihren Kindern nach dem Pokalturnier der F-Junioren, das am Sonnabend von 10 Uhr bis 14.30 Uhr ebenfalls im Gruner-Sportpark ausgetragen wird, gleich im Stadion“, sagte DSC-Pressesprecher Sebastian Lormis.

