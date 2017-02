Handball Ein Sieg fürs Selbstvertrauen Die Waldheimer haben gegen den Vorletzten ihre Heimbilanz ausgebaut. Zunächst sind sie aber in Rückstand geraten.

Erik Riedel (links) erwies sich einmal mehr als guter Schütze für die Waldheimer. Neun Tore stehen für ihn zu Buche. © Dietmar Thomas

Der letzte Sieg der Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 ist schon lange her. Am 19. November gewannen sie gegen den SV Niederau. Aus den fünf Spielen danach holten sie nur einen Punkt. Das Ziel für die Begegnung gegen den Tabellenvorletzten HSV Pulsnitz war also klar, ein Sieg musste her. Letztendlich gelang das auch mit einem deutlichen 33:18, sodass sich Trainer Steffen Fichte nach dem Spiel zufrieden äußerte. „Der Sieg sollte Selbstvertrauen geben, auch wenn der Gegner sicher nicht der stärkste war“, sagte Fichte. Der Trainer bedankte sich zudem bei Torhüter Nico Nabor aus der zweiten Mannschaft sowie bei den drei A-Jugendspielern Fabian Kotte, Linh Nguyen und Niklas Hanisch, die sich für einen eventuellen Einsatz bereitgehalten hatten.

Der Spielbeginn verlief allerdings nicht unbedingt nach dem Geschmack der Gastgeber. Der VfL begann nervös, einige Male scheiterten die Werfer am Pulsnitzer Torhüter. So lagen die Gäste mit 4:2 vorn, was die VfL-Trainer veranlasste, eine Auszeit zu nehmen. Danach lief das Spiel besser. Insbesondere über Sebastian Hauck, mit zehn Toren bester Werfer beim VfL, liefen nun viele Angriffe. Verdienter Lohn waren fünf Tore Vorsprung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften deutlich zu sehen. Die Pulsnitzer, bei denen einige Jugendspieler zum Einsatz kamen, bauten immer mehr ab. Zudem mussten sie ab der 44. Minute ohne ihren besten Akteur Jan Eppendorfer auskommen, der nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen und die Waldheimer bauten das Ergebnis weiter aus. Mit diesem Sieg sichert der VfL Rang acht, der Vorsprung auf Platz neun beträgt fünf Punkte.

zur Startseite