Ein Selfie mit Max Giesinger Der Tag der Sachsen in Löbau ist gestartet – und die Zeitungsente ist mittendrin.

Max Giesinger mit der SZ-Ente © Markus van Appeldorn

Max Giesinger hat den Anfang gemacht und sich mit unserer Zeitungsente fotografieren. Die Selfie-Aktion bietet die SZ zum Tag der Sachsen in Löbau an. Am SZ-Stand an der Bahnhofstraße werden die Zeitungsenten verteilt. Sachsentag-Besucher können mit dem Plaste-Tierchen ein Selfie auf dem Gelände schießen und an die SZ per Whatsapp unter 01711236164, per Mail an sz.loebau@ddv-mediengruppe.de oder Facebook-Nachricht schicken. So entsteht eine Fotogalerie mit Eindrücken vom Tag der Sachsen. Wer mitmacht, kann einen Gutschein für den SZ-Treffpunkt gewinnen.

Max Giesinger tritt übrigens heute Abend auf der Radiobühne am Neumarkt auf. Beim Soundcheck am Nachmittag nahm er sich Zeit für ein paar Selfies mit seinen Fans, die im Regen ausharrten. Und auch mit der SZ-Zeitungsente setzte er sich in Szene. Danke, Max! (SZ/mva)

zur Startseite