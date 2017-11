Ein Segen für den Wein Im Weinreich lässt man am Sonnabend eine alte Tradition aufleben – und sollte sich dabei an ganz spezielle Regeln halten.

Pfarrer und Wein? Für diese Kombination steht im Altkreis vor allem der Glaubitzer Pfarrer Martin Scheiter, der auf dem Kirchgelände Rebstöcke eines Vorgängers pflegt. Nun kommt allerdings sein katholischer Amtsbruder Bernhard Dittrich in die Region, um Wein zu segnen. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Der 11. November ist ein Tag mit vielen Traditionen: In Strehla läuten sie die jährliche Karnevalssaison ein, in Riesa und vielen anderen Orten stehen Lampionumzüge auf dem Terminplan. Und in Diesbar-Seußlitz wird dieses Jahr am 11. November mit der sogenannten Weinsegnung eine alte Tradition erstmals neu begangen, erzählt die frühere Weinkönigin Katharina Lai.

Und das hat es damit auf sich: „Früher war es zu Martini ein häufig gepflegter Brauch, dass die Winzer von Weinkeller zu Weinkeller wanderten und den jungen Wein verkosteten. Entsprach dieser positiv den Erwartungen, wurde er gelobt, davon ist das sogenannte ‚Martiniloben‘ abgeleitet.“ Später habe sich daraus der Brauch entwickelt, den Tag mit einem Festschmaus aus gebratener Gans mit dem jungen Wein zu feiern.

„Inzwischen ist das nicht mehr auf den 11. November begrenzt, sondern wird von Ende Oktober bis Ende November begangen“, so Lai. Aus am 11. November gelesenen Trauben werde der sogenannte Martiniwein gekeltert. Früher wurde in vielen Weinbaugebieten am 11. November der Preis des neuen Weines festgelegt. Manchmal wurde dieser „Martinipreis“ auch als Basis für die Berechnung von Zahlungen wie zum Beispiel Pacht herangezogen.

Spezialgast aus Ungarn zurück 1 von 4 weiter 15.30 Uhr Weinsegnung durch Pfarrer Dr. Bernhard Dittrich (Sankt Benno Kirche Meißen) 16.30 Uhr Winzervesper vom Buffet 17.30 Uhr „Winzer treffen Winzer“ – Weinprobe und Tresterbrandverkostung mit Dr. Zoltan Mihalko aus dem Tokajer Anbaugebiet Karten kosten 35 Euro (alles inklusive). Anmeldung in der Weinwirtschaft „Weinreich“ Diesbar-Seußlitz, An der Weinstraße 7,Telefon 0172 7927193

In Österreich wird an diesem Tag der Wein aus der in diesem Jahr erfolgten Weinlese als Heuriger zum ersten Mal ausgeschenkt. Der vorhergehende Jahrgang wird damit ein sogenannter „Alter“. Die Weintaufe oder Weinsegnung des neuen Jahrganges findet ebenfalls zu Martini am 11. November statt und wird in zahlreichen Weinbaugemeinden gefeiert.

Dabei werden oft Bibelverse aus dem Buch Jesus Sirach verwendet. Dort heißt es etwa: „Auch beim Wein spiel nicht den starken Mann! Schon viele hat der Rebensaft zu Fall gebracht.“ Oder: „Wie ein Lebenswasser ist der Wein für den Menschen, wenn er ihn mäßig trinkt.“ Zur „rechten Zeit und genügsam“ getrunken bringe Wein Frohsinn, Wonne und Lust – allerdings „Kopfweh, Hohn und Schimpf“, wenn er getrunken werde „in Erregung und Zorn“.

Die Bibel liefert auch gleich noch hilfreiche Hinweise zum gemeinsamen Umtrunk: „Beim Weingelage nörgle nicht am Nachbarn herum, verspotte ihn nicht, wenn er heiter ist. Sag zu ihm kein schmähendes Wort und streite mit ihm nicht vor den Leuten!“ Ob diese Regeln am Sonnabend auch in Diesbar-Seußlitz eingehalten werden, wird sich zeigen.

Jedenfalls darf vor der Weinsegnung nach altem Brauch beim Trinken nicht zugeprostet werden, sondern statt des Trinkspruches „Prost“ sei „Mahlzeit“ zu verwenden. Ebenso darf vor der Weintaufe am Martinstag das Weinglas nur mit der linken Hand gehalten werden.

zur Startseite