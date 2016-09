Ein Segelboot für Boxbergs Schüler Die Wassersportfreunde vom Bärwalder See haben der Freien Schule ein Exemplar geschenkt. Dort wird es nun wieder fahrtüchtig gemacht.

Der Vorsitzende des Wassersportvereins Bärwalder See, Volker Grabarek, hat am ersten Gruppenarbeitsnachmittag den Schülern fachliche Hinweise gegeben, wie die Arbeiten zur Sanierung des Bootskörpers aussehen müssen. © Bernhard Donke

Eine Arbeitsgruppe von sechs Schülern werkelt seit Kurzem an einem Segelboot. Die Mädchen und Jungen der Freien Schule in Boxberg beschäftigen sich innerhalb des Ganztagsangebotes „Tourismus“ jeden Donnerstag, von 14 bis 15 Uhr, damit. Zu Beginn des neuen Schuljahres hat sie das Boot vom Wassersportverein Bärwalder See geschenkt bekommen. „Unser Vereinsfreund Michael Opitz, dem das Boot gehört, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Wassersport betreiben“, sagt der Vorsitzende Volker Grabarek. „So lag es ungenutzt im Bootsschuppen bei ihm.“

Deshalb trat er mit der Bitte an den Verein heran, das Boot Kindern und Jugendlichen zu übergeben, die es wieder seetüchtig machen und sich so für den Wassersport begeistern sollen. In der Freien Schule bildete sich daraufhin die Arbeitsgruppe unter Leitung von Schulleiter Ralph Berthold und einer Fachberaterin. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Boot bis zur nächsten Saison wieder seetüchtig zu machen und so die Schüler mit dem Wassersportverein Bärwalder See näher bekannt zu machen“, sagt er. „Gleichzeitig können die Schüler ihre handwerklichen Fähigkeiten testen und schulen“, erklärt Schulleiter und Gruppenleiter Berthold weiter.

Volker Grabarek war am Donnerstag in die Freie Schule gekommen, um den Schülern etwas mehr über die Arbeiten am Boot zu berichten. Schon beim Gruppennachmittag waren die Schüler mit Begeisterung dabei. „Das ist das, was ich möchte – mich einmal mit richtigen Holzarbeiten beschäftigen. Das wird mir sicher Spaß machen“, sagt Milane aus der sechsten Klasse und das einzige Mädchen der Gruppe. „Es ist mal etwas anderes und vor allem handwerkliches“, sagt Justin aus der siebenten Klasse. „Vielleicht finde ich auch Gefallen am Wassersport, denn der Bärwalder See bietet da viele Möglichkeiten.“

Grabarek erzählte den Kindern, dass dieses Boot, vom Typ „Olympia-Jolle-Einer“, ist und vermutlich schon vor 1945 gebaut wurde. Dieses Exemplar nahm an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teil und ist auch heute noch in den Wettbewerben eine feste Größe „Dass das Boot in dieser Zeit gebaut wurde, davon zeugen die gebogenen und genieteten Spanten“, sagt der Vorsitzende. Eine Bauweise, die man bis etwa 1945 bediente und nach seiner Aussage sehr viel handwerkliches Geschick vom Bootsbauer abverlangte. „Heute werden solche Boote fast nur noch aus Kunststoff hergestellt, was ihre Bauweise um einiges erleichtert und kostengünstiger macht.“

Seinen Ausführungen folgten viele Tipps und Ratschläge, wie die Schüler an die Sanierung des Bootskörpers herangehen sollen, was für Werkzeuge sie benötigen und welche Dinge sie unbedingt beachten müssen, damit der Bootskörper keinen Schaden nimmt. Danach begannen die Gruppenmitglieder mit den ersten Schleifarbeiten am äußeren und inneren Bootskörper, der vom alten Bootslack befreit werden musste.

