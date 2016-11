Ein Schwibbogen als Stolpen-Souvenir Die Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt laufen. Bereits am 1. Dezember startet eine Aktion für Kinder.

Kerstin Kunze aus Radeberg zeigt ihre neue Kreation aus Garn in Verbindung mit Holz. © privat Kerstin Kunze aus Radeberg zeigt ihre neue Kreation aus Garn in Verbindung mit Holz.

Anni Köhler probiert es mit der Verbindung von Metall, feinem Garn und der Burg.

Die Klöppelfrauen aus Stolpen und Umgebung laden zum Weihnachtsmarkt in Stolpen am 3. und 4. Dezember zum Schauklöppeln ein. Sie werden in diesem Jahr im Foyer des frisch sanierten Bürgerhauses Markt 26 zu finden sein. Bei ihnen können sich Kinder und Erwachsene in verschiedenen Schwierigkeitsgraden selbst ausprobieren, sagt Anni Köhler, eine der kreativen Frauen, die nicht nur aus Stolpen, sondern zum Beispiel auch aus Radeberg und Rennersdorf-Neudörfel kommen.

Die Frauen treffen sich inzwischen regelmäßig in Stolpen und haben für den Weihnachtsmarkt einige Motive entwickelt, die einen speziellen Bezug zu Stolpen haben und nur in limitierter Auflage zu haben sind. Anni Köhler wird zum Weihnachtsmarkt selbst zwar nicht dabei sein. Aber sie hat in Zusammenarbeit mit der Schmiede Stolpen ein neues Produkt kreiert. Sie hat dazu zwei ganz unterschiedliche Materialien verwendet – Metall und feines Garn, verarbeitet in einem Motiv der Burg Stolpen. Auf jeden Fall vor Ort ist Kerstin Kunze aus Radeberg. „Ich freue mich, vielen Interessierten diese schöne und filigrane Handarbeit vorstellen zu können“, sagt sie. Ihr kam die Idee, doch etwas direkt für Stolpen zu gestalten. In Zusammenarbeit mit einer Dresdner Firma entstand dann nach einem alten Kupferstich von 1758 ein neues Motiv für Schwibbögen und tropfenförmige Aufsteller in Holz mit Klöppelspitze. Diese kleinen Schwibbögen werden zum Schauklöppeln am zweiten Advent zu sehen sein und können auch erworben werden.

Da Klöppeln ihr Hobby ist und leider oft die Zeit dafür fehlt, kann Kerstin Kunze in diesem Jahr nur zehn Stück von den Bögen mitbringen. Bei Interesse könnte sie sich vorstellen, dass es dieser in ähnlicher Form immer exklusiv zum Weihnachtsmarkt in Stolpen in geringer Stückzahl geben könnte, quasi als ein neues Stolpen-Souvenir.

Die Besucher können sich auch auf Schwibbögen mit verschiedenen anderen Holzmotiven, Glocken im Holzrahmen, Lichterengel, Baumschmuck und andere Kleinigkeiten freuen. Bevor jedoch der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember startet, gibt es schon für alle Kinder am 1. Dezember eine Überraschung. Vorbereitet wird die von Stolpens City-Managerin Simone Schöne in Zusammenarbeit mit der Firma Capron und dem Sachsenforst.

Die Weihnachtsaktion startet 16.30 Uhr an der Pforte des Hotels Goldener Löwe auf dem Marktplatz. Unter dem Motto „Kinder weckt den Weihnachtsmann!“ soll der in die Jahre gekommene Geselle überredet werden, die ganze Adventszeit über in Stolpen zu bleiben. Die Forstarbeiter kennen den Weihnachtsmann sehr gut und stellen ihm in Zusammenarbeit mit der Firma Capron aus Neustadt ein Wohnmobil zur Verfügung, damit er bequem die Adventszeit in Stolpen verbringen und die Wunschzettel der Kinder in Ruhe abarbeiten kann.

