Ein Schwerverletzter nach Unfall Auf der B115 zwischen Niesky und Sandschänke ist ein BMW mit einem Mercedes und VW kollidiert. Der Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.

Aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache ist am Freitagnachmittag ein 57-jähriger BMW-Fahrer in einer Linkskurve zwischen Niesky und Sandschänke ins Schleudern geraten. Darüber informiert die Polizei. Er kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Mercedes Sprinter und einem VW Golf.

Der 57-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der 54-jährige Mercedes- und der 44-jährige Golf-Fahrer blieben ohne Blessuren. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 24000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge für etwa vier Stunden gesperrt. (szo/tc)

